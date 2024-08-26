Москвичей предупредили об осенних сюрпризах небесной канцелярии

Москвичей и гостей столицы порадовали хорошим прогнозом погоды. В первую пятидневку сентября их ожидает до +30 градусов тепла. Об этом заявила «Москве 24» главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Официального прогноза на сентябрь пока ещё нет. Но модели долгосрочных прогнозов показывают, что в первую пятидневку сентября будет порядка +27…+29 градусов, может быть, в отдельных местах температура достигнет и +30 градусов, а это значение для сентября уже близко к рекордным», — отметила Позднякова.

Она объяснила, что такие рекордные для московской осени температуры стали возможны из-за глобального потепления. В период жары москвичам советуют пить больше воды, носить одежду из натуральных тканей и головные уборы.