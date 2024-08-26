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26 августа, 13:18

Москвичей предупредили об осенних сюрпризах небесной канцелярии

Синоптик Позднякова: В начале сентября воздух в Москве может прогреться до +30

Москвичей и гостей столицы порадовали хорошим прогнозом погоды. В первую пятидневку сентября их ожидает до +30 градусов тепла. Об этом заявила «Москве 24» главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Официального прогноза на сентябрь пока ещё нет. Но модели долгосрочных прогнозов показывают, что в первую пятидневку сентября будет порядка +27…+29 градусов, может быть, в отдельных местах температура достигнет и +30 градусов, а это значение для сентября уже близко к рекордным», — отметила Позднякова.

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Она объяснила, что такие рекордные для московской осени температуры стали возможны из-за глобального потепления. В период жары москвичам советуют пить больше воды, носить одежду из натуральных тканей и головные уборы.

Ранее врач объяснил, почему в жару отекают ноги. Это может свидетельствовать о серьёзных недугах. В жару сердце вынуждено работать активнее и тратить больше энергии, а у людей с хроническими проблемами кровь начинает стремиться ближе к земле, а потому скапливается в ногах. Ещё причинами отёков могут быть почечная или венозная недостаточность.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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