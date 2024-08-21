Лето не уходит: Москву накроет аномальная жара вплоть до середины сентября

Несмотря на окончание лета, москвичей до конца сентября будет ждать аномально тёплая погода. Температура воздуха может превышать климатическую норму. Это будет связано с доминированием антициклонов в регионе, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Это доминирование антициклонов прослеживается на прогностических картах вплоть до середины сентября. То есть положительная аномалия температуры, которую мы сейчас наблюдаем в Москве и Подмосковье, она достигает 3-4 градусов, к следующей среде может достигнуть 4-6 градусов, то есть это будет дневная температура порядка 27-29 градусов», — сказал синоптик на пресс-конференции в столице.

Шувалов также добавил, что для подобной погоды не будут характерны осадки. То есть дефицит влаги сохранится на всей средней полосе России. Также возможны небольшие колебания давления на фоне тёплой погоды.