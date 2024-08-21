Лето не уходит: Москву накроет аномальная жара вплоть до середины сентября
Синоптик Шувалов: Жара сохранится в столицы до середины сентября
Несмотря на окончание лета, москвичей до конца сентября будет ждать аномально тёплая погода. Температура воздуха может превышать климатическую норму. Это будет связано с доминированием антициклонов в регионе, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Это доминирование антициклонов прослеживается на прогностических картах вплоть до середины сентября. То есть положительная аномалия температуры, которую мы сейчас наблюдаем в Москве и Подмосковье, она достигает 3-4 градусов, к следующей среде может достигнуть 4-6 градусов, то есть это будет дневная температура порядка 27-29 градусов», — сказал синоптик на пресс-конференции в столице.
Шувалов также добавил, что для подобной погоды не будут характерны осадки. То есть дефицит влаги сохранится на всей средней полосе России. Также возможны небольшие колебания давления на фоне тёплой погоды.
Ранее жителей нескольких регионов страны уже предупредили о "супержаркой погоде". Она планирует прийти в Россию уже на этих выходных. Например, в Туве температура повысится на 10 градусов выше нормы. Максимальное значение может составить плюс 38 градусов. В Иркутской области же температура превысит норму на 6-11 градусов.
Life.ru