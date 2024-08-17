Жителей ряда регионов России предупредили о "супержаркой погоде" на выходных
Вильфанд пообещал некоторым регионам России "супержаркую погоду" на выходных
Жителей ряда регионов России ожидает "супержаркая погода" на выходных. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В частности, жара в ближайшие дни будет в Туве и в Иркутской области.
"Супержаркая погода в Туве с субботы по воскресенье, температура на 10 градусов выше нормы. Максимальное значение может составить плюс 38 градусов", — отметил метеоролог в беседе с ТАСС.
При этом в Иркутской области температура превысит норму на 6-11 градусов. С субботы по вторник в регионе ожидается до плюс 27-32 градусов. Также жаркая погода ожидается в выходные дни на Алтае, в Хакасии и Красноярском крае. Температура составит 25-29 градусов с отметкой плюс. По словам Вильфанда, температура на 6-8 градусов выше нормы — в диапазоне плюс 30-36 градусов — ожидается с понедельника по среду в Воронежской, Орловской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской, Курской областях.
Ранее синоптик Михаил Леус предупредил россиян о магнитных бурях. По его словам, они ожидаются уже на этих выходных.
Life.ru