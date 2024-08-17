Жителей ряда регионов России предупредили о "супержаркой погоде" на выходных

Жителей ряда регионов России ожидает "супержаркая погода" на выходных. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В частности, жара в ближайшие дни будет в Туве и в Иркутской области.

"Супержаркая погода в Туве с субботы по воскресенье, температура на 10 градусов выше нормы. Максимальное значение может составить плюс 38 градусов", — отметил метеоролог в беседе с ТАСС.

При этом в Иркутской области температура превысит норму на 6-11 градусов. С субботы по вторник в регионе ожидается до плюс 27-32 градусов. Также жаркая погода ожидается в выходные дни на Алтае, в Хакасии и Красноярском крае. Температура составит 25-29 градусов с отметкой плюс. По словам Вильфанда, температура на 6-8 градусов выше нормы — в диапазоне плюс 30-36 градусов — ожидается с понедельника по среду в Воронежской, Орловской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской, Курской областях.