Россиян предупредили о магнитных бурях на выходных

В ближайшие выходных на Земле могут начаться магнитные бури небольшой интенсивности. Таким прогнозом в личном телеграм-канале поделился ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В выходные возможны магнитные бури. Слабые возмущения геомагнитного поля ожидаются с позднего вечера субботы до ночи на понедельник, временами, преимущественно в ночь на воскресенье, их интенсивность будет достигать уровня слабой магнитной бури, класса G1", — предупредил синоптик.

Он добавил, что по данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вспышка на Солнце случилась на прямой линии между Землёй и Солнцем, что делает воздействие на нашу планету неизбежным. В то же время, прогнозный Центр космической погоды NASA полагает, что возмущения в магнитной сфере Земли будут слабее и короче, чем ожидают эксперты.