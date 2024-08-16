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16 августа, 15:23

Россиян предупредили о магнитных бурях на выходных

Синоптик Леус: На выходных ожидаются магнитные бури небольшой интенсивности

В ближайшие выходных на Земле могут начаться магнитные бури небольшой интенсивности. Таким прогнозом в личном телеграм-канале поделился ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В выходные возможны магнитные бури. Слабые возмущения геомагнитного поля ожидаются с позднего вечера субботы до ночи на понедельник, временами, преимущественно в ночь на воскресенье, их интенсивность будет достигать уровня слабой магнитной бури, класса G1",предупредил синоптик.

Он добавил, что по данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вспышка на Солнце случилась на прямой линии между Землёй и Солнцем, что делает воздействие на нашу планету неизбежным. В то же время, прогнозный Центр космической погоды NASA полагает, что возмущения в магнитной сфере Земли будут слабее и короче, чем ожидают эксперты.

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Буквально на днях Life.ru рассказывал о том, что Землю в очередной раз накрыла мощная магнитная буря, получившая уровень G3, что с языка специалистов переводится как "сильная". Людей предупреждали о проблемах в энергосистемах, включая "закипания" масляных трансформаторов, а также перебоях в спутниковой и низкочастотной радионавигации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nightman1965

Юрий Лысенко
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