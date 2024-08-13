Невероятно красиво: Россияне делятся завораживающими кадрами северного сияния

В понедельник, 12 августа, Землю накрыла мощнейшая магнитная буря. Она принесла с собой не только головные боли и недомогания, но и невероятно красивое северное сияние, которое смогли наблюдать жители российских регионов. Снимками этого удивительного явления они поделились в Сети.

Жители Санкт-Петербурга наблюдают северное сияние из окон. Фото © Telegram / АстроФотоБолото: Атмосферное

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, обрушившаяся магнитная буря стала ещё сильнее — временами её интенсивность достигала уровня G4.

Северное сияние в Тосно Ленинградской области. Фото © Telegram / АстроФотоБолото: Атмосферное

"В такой ситуации, по информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вероятность полярных сияний на широте Москвы составляет 75 %, не говоря уже о более северных территориях", — пояснил синоптик в телеграм-канале.

Северное сияние наблюдали и над Кубинкой Московской области. Фото © Telegram / АстроФотоБолото: Атмосферное

Сияние в Великом Устюге Вологодской области. Фото © Telegram / АстроФотоБолото: Атмосферное