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Регион
12 августа, 23:40

Невероятно красиво: Россияне делятся завораживающими кадрами северного сияния

Жители российских регионов наблюдают северное сияние, вызванное магнитной бурей

Северное сияние в Омске. Обложка © Telegram / АстроФотоБолото: Атмосферное / Keira

Северное сияние в Омске. Обложка © Telegram / АстроФотоБолото: Атмосферное / Keira

В понедельник, 12 августа, Землю накрыла мощнейшая магнитная буря. Она принесла с собой не только головные боли и недомогания, но и невероятно красивое северное сияние, которое смогли наблюдать жители российских регионов. Снимками этого удивительного явления они поделились в Сети.

Жители Санкт-Петербурга наблюдают северное сияние из окон. Фото © Telegram / АстроФотоБолото: Атмосферное

Жители Санкт-Петербурга наблюдают северное сияние из окон. Фото © Telegram / АстроФотоБолото: Атмосферное

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, обрушившаяся магнитная буря стала ещё сильнее — временами её интенсивность достигала уровня G4.

Северное сияние в Тосно Ленинградской области. Фото © Telegram / АстроФотоБолото: Атмосферное

Северное сияние в Тосно Ленинградской области. Фото © Telegram / АстроФотоБолото: Атмосферное

"В такой ситуации, по информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вероятность полярных сияний на широте Москвы составляет 75 %, не говоря уже о более северных территориях", — пояснил синоптик в телеграм-канале.

Северное сияние наблюдали и над Кубинкой Московской области. Фото © Telegram / АстроФотоБолото: Атмосферное

Северное сияние наблюдали и над Кубинкой Московской области. Фото © Telegram / АстроФотоБолото: Атмосферное

Сияние в Великом Устюге Вологодской области. Фото © Telegram / АстроФотоБолото: Атмосферное

Сияние в Великом Устюге Вологодской области. Фото © Telegram / АстроФотоБолото: Атмосферное

Виды на жизнь: Составлена карта потенциально обитаемых звёздных систем
Виды на жизнь: Составлена карта потенциально обитаемых звёздных систем

Напомним, что 12 августа на Землю обрушилась мощная магнитная буря уровня G3. При ней могут возникнуть проблемы в энергосистемах, включая "закипания" масляных трансформаторов, также вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации и нарушения в высокочастотной радиосвязи.

Оксана Попова
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