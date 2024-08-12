Метеозависимым приготовиться: На Землю обрушилась мощная магнитная буря

В понедельник, 12 августа, на Землю обрушилась мощная магнитная буря. Об этом рассказали журналистам в Институте прикладной геофизики.

"Степень возмущённости магнитного поля Земли уже достигла уровня G3, означающего "сильно" по шкале мониторинга", — приводит ТАСС заявление учёных.

При магнитной буре уровня G3, предупреждают специалисты, могут возникнуть проблемы в энергосистемах, включая "закипания" масляных трансформаторов, также вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации и нарушения в высокочастотной радиосвязи. А вот жители средних широт смогут увидеть полярные сияния.