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12 августа, 10:48
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Метеозависимым приготовиться: На Землю обрушилась мощная магнитная буря

Институт прикладной геофизики: Магнитная буря уровня G3 накрыла Землю 12 августа

В понедельник, 12 августа, на Землю обрушилась мощная магнитная буря. Об этом рассказали журналистам в Институте прикладной геофизики.

"Степень возмущённости магнитного поля Земли уже достигла уровня G3, означающего "сильно" по шкале мониторинга", — приводит ТАСС заявление учёных.

При магнитной буре уровня G3, предупреждают специалисты, могут возникнуть проблемы в энергосистемах, включая "закипания" масляных трансформаторов, также вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации и нарушения в высокочастотной радиосвязи. А вот жители средних широт смогут увидеть полярные сияния.

Напомним, всего существует пять уровней магнитной бури, максимальный из которых — G5. Подробнее о них и о том, как это может сказаться на здоровье метеозависимых людей, — в материале Life.ru.

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Shutterstock / FOTODOM / muratart

Наталья Демьянова
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