Москва пережила самую холодную ночь на 16 августа за последние 20 лет

Прошлая ночь в Москве оказалась самой холодной ночью на пятницу, 16 августа, за последние 20 лет. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала нынешнего лета – минимальная температура воздуха на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, опустилась до +9,6°. Более того, так холодно в этот день в Москве не было последние два десятилетия, с 16 августа 2004 года, тогда минимум составил +8,1°" — написал он у себя в телеграм-канале.