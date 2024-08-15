О жаре можно забыть: Москвичам назвали сроки тёплой погоды для предосеннего загара

Москвичей под занавес рабочей недели порадует тёплая погода, при которой можно будет и позагорать. Об этом заявил синоптик Александр Шувалов.

"К солнечным денькам и к загару, конечно, готовиться можно, но нужно не забывать, что у нас на дворе август месяц, продолжительность светового дня уменьшилась более чем на два часа", — напомнил он в беседе с 360.ru.

По словам специалиста, определение "жара" сейчас не стоит использовать в принципе, ведь температурные значения будут не слишком высокие. А в ночные и утренние часы на улице будет прохладно. Осадков не ожидается вплоть до пятницы. В выходные их вероятность повысится, но ни о каких ливнях речь не идёт, добавил Шувалов.

"В выходные дни температура будет +23…+25. В следующий понедельник, 19 августа, и вторник, 20 августа, может быть и до +27, но потом температурные значения обязательно снизятся. Так что рост до +30 маловероятен. Но в сентябре, отмечу, мы тоже ещё погреемся", — обрадовал жителей столицы метеоролог.