Синоптик рассказал, когда в Москву вернётся летняя погода

На этой неделе жители Московского региона почувствуют долгожданное улучшение погодных условий. Столбики термометров уверенно поползёт вверх уже в среду, 14 августа. Об этом заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"К нам с запада будет потихонечку надвигаться гребень высокого давления. Он, конечно, потом уйдёт на юг. Но в целом хорошая погода сохранится всю вторую половину недели, так что день простоять и ночь продержаться", — поделился Шувалов в эфире радио "Комсомольская правда".

Метеоролог также прокомментировал резкое похолодание в европейской части России. Синоптик назвал его нормой и призвал не переживать.

"Август, скажем так, нормальный характер погоды показывает <...> Немного похолодания, немного потепления", — добавил Шувалов.