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12 августа, 19:34

Синоптик рассказал, когда в Москву вернётся летняя погода

Синоптик Шувалов: В Москву на этой неделе вернётся тёплая и сухая погода

На этой неделе жители Московского региона почувствуют долгожданное улучшение погодных условий. Столбики термометров уверенно поползёт вверх уже в среду, 14 августа. Об этом заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"К нам с запада будет потихонечку надвигаться гребень высокого давления. Он, конечно, потом уйдёт на юг. Но в целом хорошая погода сохранится всю вторую половину недели, так что день простоять и ночь продержаться", — поделился Шувалов в эфире радио "Комсомольская правда".

Метеоролог также прокомментировал резкое похолодание в европейской части России. Синоптик назвал его нормой и призвал не переживать.

"Август, скажем так, нормальный характер погоды показывает <...> Немного похолодания, немного потепления", — добавил Шувалов.

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Life.ru

Мария Любицкая
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