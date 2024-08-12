Синоптик рассказал, когда в Москву вернётся летняя погода
Синоптик Шувалов: В Москву на этой неделе вернётся тёплая и сухая погода
На этой неделе жители Московского региона почувствуют долгожданное улучшение погодных условий. Столбики термометров уверенно поползёт вверх уже в среду, 14 августа. Об этом заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"К нам с запада будет потихонечку надвигаться гребень высокого давления. Он, конечно, потом уйдёт на юг. Но в целом хорошая погода сохранится всю вторую половину недели, так что день простоять и ночь продержаться", — поделился Шувалов в эфире радио "Комсомольская правда".
Метеоролог также прокомментировал резкое похолодание в европейской части России. Синоптик назвал его нормой и призвал не переживать.
"Август, скажем так, нормальный характер погоды показывает <...> Немного похолодания, немного потепления", — добавил Шувалов.
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