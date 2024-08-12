"Всё, приехали, ничего не видно": На Волгоград обрушилась песчаная буря

Со слов очевидцев, во второй половине дня на Волгоград резко опустилась пелена из песка и пыли. Вскоре начался дождь с ураганным ветром, который испытывал на прочность десятки деревьев и рекламных щитов. Буря даже успела дойти до соседнего города Волжский. К настоящему времени ветер ослаб, а осадки закончились.