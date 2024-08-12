Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 14:42

"Всё, приехали, ничего не видно": На Волгоград обрушилась песчаная буря

Волгоград перед дождём с ураганным ветром накрыла песчаная буря

На Волгоград обрушилась песчаная буря. Впечатляющие кадры разгула стихии сняли на видео жители разных районов города.

На Волгоград обрушилась песчаная буря. Видео © Telegram / Волгоград / Волгоград Поймёт

Со слов очевидцев, во второй половине дня на Волгоград резко опустилась пелена из песка и пыли. Вскоре начался дождь с ураганным ветром, который испытывал на прочность десятки деревьев и рекламных щитов. Буря даже успела дойти до соседнего города Волжский. К настоящему времени ветер ослаб, а осадки закончились.

Ранее сообщалось, что жители Ленобласти сняли на видео бушующий в Тосно ураган. Сильный ветер повалил несколько деревьев, также получила повреждения одна из детских площадок.

Ледоход и "пенная вечеринка": Зима вторглась в Казань в конце июля, шокировав горожан
Ледоход и "пенная вечеринка": Зима вторглась в Казань в конце июля, шокировав горожан
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / pamas

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Погода
  • Происшествия
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров