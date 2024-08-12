"Всё, приехали, ничего не видно": На Волгоград обрушилась песчаная буря
Волгоград перед дождём с ураганным ветром накрыла песчаная буря
На Волгоград обрушилась песчаная буря. Впечатляющие кадры разгула стихии сняли на видео жители разных районов города.
На Волгоград обрушилась песчаная буря. Видео © Telegram / Волгоград / Волгоград Поймёт
Со слов очевидцев, во второй половине дня на Волгоград резко опустилась пелена из песка и пыли. Вскоре начался дождь с ураганным ветром, который испытывал на прочность десятки деревьев и рекламных щитов. Буря даже успела дойти до соседнего города Волжский. К настоящему времени ветер ослаб, а осадки закончились.
Ранее сообщалось, что жители Ленобласти сняли на видео бушующий в Тосно ураган. Сильный ветер повалил несколько деревьев, также получила повреждения одна из детских площадок.
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