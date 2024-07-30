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30 июля, 14:38

Ледоход и "пенная вечеринка": Зима вторглась в Казань в конце июля, шокировав горожан

В Казани прошёл сильный ливень с градом и ураганным ветром

В Казани днём во вторник, 30 июля, прошёл сильный ливень, за которым последовал град. Ураган дошёл до центра города, подтопив подземные переходы и устроив в некоторых районах "пенную вечеринку".

В Казань пришёл сильный ливень и град. Видео © Telegram / Казань на максималках

Местные жители сняли на видео ледоход — потоки воды со снегом и льдом быстро заполонили город. В местных СМИ сообщают, что сильнейший ветер повредил несколько деревьев.

"Отголоски зимы сегодня в Казани. Погода явно шепчет, что зима близко", — отмечают очевидцы.

Большие крупицы града бьют по лобовым стёклам авто и оставляют царапины. В одном из районов Казани из-за непогоды встал автобус. Также сообщается, что затопило торговый центр. К слову, ранее в Татарстане объявляли штормовое предупреждение.

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Ранее Life.ru сообщал, что серьёзное ухудшение погоды ожидается сразу в нескольких регионах РФ. Так, ураганный ветер поднимется в Псковской и Новгородской областях.

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Telegram / Казань на максималках

Никита Осипов
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