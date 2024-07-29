Грозы продолжатся: Россиян предупредили об опасных погодных явлениях уже на этой неделе

Серьёзное ухудшение погоды ожидается сразу в нескольких регионах России из-за прохождения фронтального раздела. Начало новой недели "порадует" жителей страны дождями, грозами, порывистым ветром и градом, предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Опасные погодные явления в виде ливней и сверкающих молний уже в понедельник будут наблюдаться в Москве, Подмосковье, Тверской, Ярославской и Ивановской областях. А в Псковской и Новгородской областях поднимется ещё и ураганный ветер — его порывы будут достигать 18 м/с.

"В республиках Северного Кавказа — Дагестане, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чеченской Республике — ожидаются сильные дожди в виде ливня и ветер до 25 м/с. Во вторник на Ставрополье — сильный дождь и гроза. В понедельник – вторник в Ростовской области тоже сильные дожди", — рассказал Вильфанд ТАСС.