Грозы продолжатся: Россиян предупредили об опасных погодных явлениях уже на этой неделе
Вильфанд: Фронтальный раздел принесёт в регионы России ливни и грозы
Серьёзное ухудшение погоды ожидается сразу в нескольких регионах России из-за прохождения фронтального раздела. Начало новой недели "порадует" жителей страны дождями, грозами, порывистым ветром и градом, предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Опасные погодные явления в виде ливней и сверкающих молний уже в понедельник будут наблюдаться в Москве, Подмосковье, Тверской, Ярославской и Ивановской областях. А в Псковской и Новгородской областях поднимется ещё и ураганный ветер — его порывы будут достигать 18 м/с.
"В республиках Северного Кавказа — Дагестане, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чеченской Республике — ожидаются сильные дожди в виде ливня и ветер до 25 м/с. Во вторник на Ставрополье — сильный дождь и гроза. В понедельник – вторник в Ростовской области тоже сильные дожди", — рассказал Вильфанд ТАСС.
В то же время Иркутская область, Хакасия и Тува ощутят на себе июньскую жару до 35 градусов. Лишь сильный ветер до 27 м/с не позволит насладиться тёплыми деньками.
Пережидать непогоду лучше дома, избегая открытых пространств. Этот совет уберёг бы жизнь посетителя подмосковного парка "Патриот", который скончался в результате удара молнии 28 июля.