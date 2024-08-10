Жители Ленинградской области сняли на видео неистовствующий в Тосно ураган
В городе Тосно Ленинградской области бушует шторм. Снятые очевидцами кадры ненастья публикует портал 78.ru.
На Тосно обрушился мощнейший ураган. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ
На опубликованных кадрах можно увидеть, что небо над городом заполнено летающим мусором, а в лесу свирепствует мощный вихрь. Жители сообщают, что ветер повалил несколько деревьев, а ещё получила повреждения одна из детских площадок.
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