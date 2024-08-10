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10 августа, 15:24

Жители Ленинградской области сняли на видео неистовствующий в Тосно ураган

В городе Тосно Ленинградской области бушует шторм. Снятые очевидцами кадры ненастья публикует портал 78.ru.

На Тосно обрушился мощнейший ураган. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ

На опубликованных кадрах можно увидеть, что небо над городом заполнено летающим мусором, а в лесу свирепствует мощный вихрь. Жители сообщают, что ветер повалил несколько деревьев, а ещё получила повреждения одна из детских площадок.

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Ранее Life.ru рассказывал о погодном сюрпризе в Казани — 30 июля над столицей Татарстана разразился мощный ливень, внезапно сменившийся градом. Подземные переходы в центре года оказались затоплены водой, а превратились с запруженные льдом и снегом реки.

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Юрий Лысенко
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