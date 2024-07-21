Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 11:21

Сильнейший шторм обрушился на Уссурийск после аномальной жары

Шторм в Уссурийске пришёл на смену летнему зною. Ливень с грозой накрыл город, порывистый ветер срывает кровлю и рекламные щиты.

Шторм в Уссурийске. Видео © Telegram / Новости Уссурийска

За несколько минут дороги и тротуары в центре города скрылись под толщей воды. Некоторые водители бросали машины, а пешеходы бежали в укрытие. По словам синоптиков, в ближайшие часы погода может ухудшиться. По предварительным данным, ливень и порывистый ветер утихнут только к вечеру.

Мощнейший ливень превратил улицы Омска в аквапарк
Мощнейший ливень превратил улицы Омска в аквапарк

Ранее Life.ru сообщал, что в начале следующей недели в Москве и Подмосковье пройдут дожди. Однако москвичи не особо заметят понижение температуры воздуха. Согласно данным прогноза, 22 июля будет +22...+24 °С, а 23 июля будет +21...+23 °С. Со второй половины недели в российской столице установится сухая и умеренно тёплая погода.

Обложка ©

Telegram / Новости Уссурийска

Александра Мышляева
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров