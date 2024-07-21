Сильнейший шторм обрушился на Уссурийск после аномальной жары
Шторм в Уссурийске пришёл на смену летнему зною. Ливень с грозой накрыл город, порывистый ветер срывает кровлю и рекламные щиты.
Шторм в Уссурийске. Видео © Telegram / Новости Уссурийска
За несколько минут дороги и тротуары в центре города скрылись под толщей воды. Некоторые водители бросали машины, а пешеходы бежали в укрытие. По словам синоптиков, в ближайшие часы погода может ухудшиться. По предварительным данным, ливень и порывистый ветер утихнут только к вечеру.
Ранее Life.ru сообщал, что в начале следующей недели в Москве и Подмосковье пройдут дожди. Однако москвичи не особо заметят понижение температуры воздуха. Согласно данным прогноза, 22 июля будет +22...+24 °С, а 23 июля будет +21...+23 °С. Со второй половины недели в российской столице установится сухая и умеренно тёплая погода.
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