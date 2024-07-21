Сильнейший шторм обрушился на Уссурийск после аномальной жары

Шторм в Уссурийске пришёл на смену летнему зною. Ливень с грозой накрыл город, порывистый ветер срывает кровлю и рекламные щиты.

Шторм в Уссурийске. Видео © Telegram / Новости Уссурийска

За несколько минут дороги и тротуары в центре города скрылись под толщей воды. Некоторые водители бросали машины, а пешеходы бежали в укрытие. По словам синоптиков, в ближайшие часы погода может ухудшиться. По предварительным данным, ливень и порывистый ветер утихнут только к вечеру.