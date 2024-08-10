Москвичам рассказали, когда ждать первых заморозков

Москвичам пока не стоит беспокоиться о резком похолодании. В августе в столице ещё будет тёплая погода. Первые заморозки ожидаются только в начале сентября. Об этом заявила "Москве 24" главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"В среднем первые заморозки бывают в столице в первых числах сентября. Но как будет складываться ситуация в этом году, пока непонятно — прогноз появится только в конце августа", — отметила синоптик.

В последние дни столбики термометров в Москве хоть и поползли вниз, но в ночные часы всё ещё держится плюс. В частности, в ночь с 10 на 11 августа ожидается +13…+15 градусов, а в ночь с 11 на 12 августа +12…+14.

Синоптик предупредила, что в начале следующей недели в Москве будет прохладная и дождливая погода. Температура воздуха в первые два дня составит +17…+22, что на два градуса ниже климатической нормы.