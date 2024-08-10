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Регион
10 августа, 11:27

Москвичам рассказали, когда ждать первых заморозков

Синоптик Позднякова: Первые заморозки придут в Москву в начале сентября

Москвичам пока не стоит беспокоиться о резком похолодании. В августе в столице ещё будет тёплая погода. Первые заморозки ожидаются только в начале сентября. Об этом заявила "Москве 24" главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Синоптик рассказал, какой погоды ждать москвичам в ближайшие дни
Синоптик рассказал, какой погоды ждать москвичам в ближайшие дни

"В среднем первые заморозки бывают в столице в первых числах сентября. Но как будет складываться ситуация в этом году, пока непонятно — прогноз появится только в конце августа", — отметила синоптик.

В последние дни столбики термометров в Москве хоть и поползли вниз, но в ночные часы всё ещё держится плюс. В частности, в ночь с 10 на 11 августа ожидается +13…+15 градусов, а в ночь с 11 на 12 августа +12…+14.

Синоптик предупредила, что в начале следующей недели в Москве будет прохладная и дождливая погода. Температура воздуха в первые два дня составит +17…+22, что на два градуса ниже климатической нормы.

Ранее учёные рассказали о прогнозе погоды в Москве через 60 лет, и он не особо радостный. Вместе с 40-градусной жарой в столицу могут прийти опасные тропические насекомые и типичные для югов болезни. В частности, уже сейчас в Подмосковье наблюдается нашествие испанских слизней и пугающие "крылатые тарантулы".

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Life.ru

Алёна Зиновьева
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