Синоптик рассказал, какой погоды ждать москвичам в ближайшие дни

Жителям и гостям Москвы стоит доставать из закромов тёплую одежду, поскольку небесная канцелярия приготовила городу не очень приятный сюрприз. Уже в эти выходные на столицу обрушатся грозы, заявил глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с RT.

Согласно его прогнозу, утром и днём в субботу в столице ещё будет "отменная погода" с температурой до +25 градусов. К вечеру начнёт падать давление и пойдёт дождь. Осадки продолжатся и в воскресенье. Тогда же усилится ветер до 12–14 м/с, ожидается понижение температуры до +18…+20 градусов.

"Кратковременные дожди будут продолжаться первые два дня на следующей неделе. Давление, правда, начнёт быстро подрастать и вернётся в исходное состояние — на уровень нормы — уже к среде-четвергу", — заключил синоптик.