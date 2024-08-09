Синоптик рассказал, какой погоды ждать москвичам в ближайшие дни
Синоптик Шувалов: Грозы обрушатся на Москву в конце этой недели
Жителям и гостям Москвы стоит доставать из закромов тёплую одежду, поскольку небесная канцелярия приготовила городу не очень приятный сюрприз. Уже в эти выходные на столицу обрушатся грозы, заявил глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с RT.
Согласно его прогнозу, утром и днём в субботу в столице ещё будет "отменная погода" с температурой до +25 градусов. К вечеру начнёт падать давление и пойдёт дождь. Осадки продолжатся и в воскресенье. Тогда же усилится ветер до 12–14 м/с, ожидается понижение температуры до +18…+20 градусов.
"Кратковременные дожди будут продолжаться первые два дня на следующей неделе. Давление, правда, начнёт быстро подрастать и вернётся в исходное состояние — на уровень нормы — уже к среде-четвергу", — заключил синоптик.
Последний месяц лета в центральной части России будет умеренно тёплым. Максимум, на который можно рассчитывать, это +23…+28 градусов. Купальный сезон закончится не ранее второй декады августа, поскольку температура воды не падает так резко и быстро, как температура воздуха.
Life.ru