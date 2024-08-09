Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 11:09

Синоптик рассказал, какой погоды ждать москвичам в ближайшие дни

Синоптик Шувалов: Грозы обрушатся на Москву в конце этой недели

Жителям и гостям Москвы стоит доставать из закромов тёплую одежду, поскольку небесная канцелярия приготовила городу не очень приятный сюрприз. Уже в эти выходные на столицу обрушатся грозы, заявил глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с RT.

Согласно его прогнозу, утром и днём в субботу в столице ещё будет "отменная погода" с температурой до +25 градусов. К вечеру начнёт падать давление и пойдёт дождь. Осадки продолжатся и в воскресенье. Тогда же усилится ветер до 12–14 м/с, ожидается понижение температуры до +18…+20 градусов.

Реально ли в Москве увидеть шаровую молнию и как себя вести при встрече с ней
Реально ли в Москве увидеть шаровую молнию и как себя вести при встрече с ней

"Кратковременные дожди будут продолжаться первые два дня на следующей неделе. Давление, правда, начнёт быстро подрастать и вернётся в исходное состояние — на уровень нормы — уже к среде-четвергу", — заключил синоптик.

Последний месяц лета в центральной части России будет умеренно тёплым. Максимум, на который можно рассчитывать, это +23…+28 градусов. Купальный сезон закончится не ранее второй декады августа, поскольку температура воды не падает так резко и быстро, как температура воздуха.

Обложка ©

Life.ru

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров