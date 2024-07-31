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31 июля, 09:19

Синоптик раскрыл, какого максимума достигнет температура в августе

Синоптик Шувалов: Август в Центральной России будет умеренно тёплым

Последний месяц лета в центральной части России будет умеренно тёплым и довольно сухим. Таким прогнозом поделился руководитель центра "Метео" Александр Шувалов, его слова передаёт радио Sputnik.

"С вероятностью 70% август будет умеренно тёплым, с небольшим количеством осадков, чуть меньше обычного для этого месяца лета. Экстремальной жары не ожидается", — сказал специалист.

По его словам, максимум, на который можно рассчитывать, — 23–28 градусов тепла.

А купальный сезон закончится не ранее второй декады августа, поскольку температура воды не падает так резко и быстро, как температура воздуха.

Синоптик раскрыла, когда в Москву вернётся тепло
Синоптик раскрыла, когда в Москву вернётся тепло

А ранее синоптики предупреждали москвичей о "невзрачной" погоде в начале августа. Так, температура воздуха в столице будет ниже климатических значений на 2–3 градуса. Днём воздух будет прогреваться до 21–23 градусов, ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди.

Обложка ©

freepik

Дмитрий Коренев
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