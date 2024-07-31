Синоптик раскрыл, какого максимума достигнет температура в августе

Последний месяц лета в центральной части России будет умеренно тёплым и довольно сухим. Таким прогнозом поделился руководитель центра "Метео" Александр Шувалов, его слова передаёт радио Sputnik.

"С вероятностью 70% август будет умеренно тёплым, с небольшим количеством осадков, чуть меньше обычного для этого месяца лета. Экстремальной жары не ожидается", — сказал специалист.

По его словам, максимум, на который можно рассчитывать, — 23–28 градусов тепла.

А купальный сезон закончится не ранее второй декады августа, поскольку температура воды не падает так резко и быстро, как температура воздуха.