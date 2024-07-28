Жары не будет: Москвичей предупредили о "невзрачной" погоде в начале августа

В российской столице в начале августа ожидается невзрачная погода, рассказал "Вечерней Москве" руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Так, температура воздуха всего на 2–3 градуса будет ниже климатических значений.

Днём разогреется до 21–23 градусов тепла. Яркого солнца ожидать не стоит, так как будет облачно с прояснениями. Где-то даже пройдёт кратковременный дождь. После прохладной первой декады августа в Москву может вернуться тепло, но о жаре речь не идёт.

"Нам не нужен холод, как на Урале, где плюс 13 градусов и дожди. Не нужна жара, как в Краснодарском крае, где плюс 40 градусов и без дождей. Вот такая золотая середина", — сообщил Шувалов.