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30 июля, 10:46

Синоптик раскрыла, когда в Москву вернётся тепло

Циклон принесёт на северо-запад России похолодание и дожди

Северо-запад европейской части России на ближайшие полторы недели окажется во власти холодного циклона, надвигающегося с Финского залива. Температура воздуха местами будет ниже климатической нормы на 1,5 градуса, ожидаются частые дожди, рассказала начальник ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина в эфире радио "Комсомольская правда".

"В большинстве субъектов на севере, северо-востоке, северо-западе от Москвы — Тверская, Ярославская, Ивановская области будет на один-полтора градуса ниже нормы. Температура больше будет соответствовать середине августа", — сказала специалист.

Такая погода продержится на северо-западе до 7–8 августа, затем придёт потепление в пределах 25 градусов. В Москве потепление может начаться чуть раньше: по словам специалиста, комфортная температура в столице ожидается с 4 по 6 августа.

"Потепление больше будет касаться центрально-чернозёмных областей: Белгородская, Брянская, Курская, Орловская области, возможно, юг Тульской области, где температура будет 25 и чуть выше в дневные часы", — добавила Варакина.

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А ранее синоптики сообщали, что погода в Москве в начале августа будет "невзрачной". Яркого солнца ожидать не стоит, так как будет облачно с прояснениями. Где-то даже пройдёт кратковременный дождь. После прохладной первой декады месяца в столицу может вернуться тепло, но о жаре речь не идёт.

Обложка ©

АГН "Москва" / Артур Новосильцев

Дмитрий Коренев
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