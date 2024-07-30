Синоптик раскрыла, когда в Москву вернётся тепло

Северо-запад европейской части России на ближайшие полторы недели окажется во власти холодного циклона, надвигающегося с Финского залива. Температура воздуха местами будет ниже климатической нормы на 1,5 градуса, ожидаются частые дожди, рассказала начальник ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина в эфире радио "Комсомольская правда".

"В большинстве субъектов на севере, северо-востоке, северо-западе от Москвы — Тверская, Ярославская, Ивановская области — будет на один-полтора градуса ниже нормы. Температура больше будет соответствовать середине августа", — сказала специалист.

Такая погода продержится на северо-западе до 7–8 августа, затем придёт потепление в пределах 25 градусов. В Москве потепление может начаться чуть раньше: по словам специалиста, комфортная температура в столице ожидается с 4 по 6 августа.

"Потепление больше будет касаться центрально-чернозёмных областей: Белгородская, Брянская, Курская, Орловская области, возможно, юг Тульской области, где температура будет 25 и чуть выше в дневные часы", — добавила Варакина.