Синоптик объяснила, чем вызвано рекордное атмосферное давление в Москве

Погоду в Москве определяет мощнейший антициклон. Об этом заявила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, комментируя новый рекорд атмосферного давления в столице — 762,2 миллиметра ртутного столба, — зафиксированный 6 сентября.

Она объяснила, что метеостанция на ВДНХ ежедневно вычисляет норму атмосферного давления, опираясь на данные предыдущих наблюдений. Прошлый максимум за 5 сентября был зафиксирован в 1997 году, а за 6 сентября — 1967-м. 5 и 6 сентября 2024 года оба значения оказались превышены, чем и обусловлен новый рекорд.

«Это связано с тем, что погоду в столичном регионе определяет очень мощный антициклон. И сегодня центр его располагался практически над Москвой. Именно поэтому мы имели рекорды максимального атмосферного давления», — объяснила метеоролог.

Также она добавила, что в течение месяца атмосферное давление обычно не претерпевает значительных изменений, поэтому существует месячная норма. Для сентября она составляет порядка 747–748 миллиметров ртутного столба. А давление в 762,2 миллиметра — это существенное превышение, поэтому многие метеозависимые жители столицы в эти дни могли чувствовать себя неважно. В скором времени центральная часть антициклона должна сдвинуться и отступить от Москвы, соответственно снизится и давление. Но 8 и 9 сентября синоптики ожидают новые рекорды, хоть и с небольшим отрывом от предыдущих.

«До середины следующей недели погоду будет определять вот этот антициклон, который обеспечил нам два рекорда максимального атмосферного давления. Пока что рекордов по температуре у нас не было. И я думаю, что их не будет. Он будет постепенно смещаться на восток, и мы будем находиться в его очень тёплой части, поэтому максимальная температура на следующей неделе тоже будет в пределах +25–27 градусов и ночи станут чуть теплее — где-то +10–13 градусов», — сказала Позднякова в завершение беседы с радио «Комсомольская правда».