Гипертоники, берегитесь: Врач рассказал, как на фоне рекордного атмосферного давления избежать инсульта Врач Иванов: Резкий скачок атмосферного давления может довести до инсульта 6 сентября, 13:55 Резкий скачок атмосферного давления может довести до инсульта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Art_Photo

В Москве установлен рекорд атмосферного давления для 6 сентября. Сегодня утром барометры показали 762,2 мм ртутного столба. К слову, прежний рекорд был зафиксирован в 1967 году. Как рассказал Life.ru врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов, резкие колебания атмосферного давления оказывают негативное влияние на самочувствие некоторых людей вплоть до инсульта. Особенно остро перепады ощущают лица пожилого возраста, а также гипертоники и гипотоники.

При высоком атмосферном давлении, которое характерно для антициклона, особенно страдают гипертоники. У них может болеть и кружиться голова, часто ощущают слабость и общее недомогание, учащается пульс, повышается тревожность, возникает шум в ушах и снижается работоспособность. При резком перепаде может измениться скорость тока крови или возникнуть спазм сосудов, что грозит инсультом. Роман Иванов Врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

Также, по словам медика, резкие перепады атмосферного давления негативно влияют на аллергиков и астматиков, поскольку в ясную безветренную погоду, как правило, повышается концентрация пыли и других вредных примесей в воздухе. Тем, у кого есть проблемы с артериальным давлениям, а также болезни нервной и сердечно-сосудистой системы, Иванов рекомендует заранее обговорить с лечащим врачом методы самопомощи при изменении погоды.

Негативное воздействие антициклона, как отметил специалист, помогают пережить тёплый душ или тёплые ванны для ног. Также можно сделать массаж шейной зоны, лёгкую гимнастику или просто отдохнуть в затемнённой, хорошо проветренной комнате. Лучше не планировать на такие дни каких-то важных дел, которые требуют концентрации или физических усилий. При этом некоторым помогает расслабиться травяной чай, однако, предупредил медик, употребляя это средство, важно помнить о возможном взаимодействии различных растительных компонентов с принимаемыми лекарствами.

«Если это не принесёт облегчения, а неприятные симптомы усиливаются, необходимо вызвать врача, так как перепад артериального давления может нанести серьезный вред здоровью», — резюмировал Иванов.

Ранее Life.ru писал, что ближе к выходным осень в Москве и области осень вступит в свои права. По словам синоптиков, похолодание будет сильно ощущаться в ночные часы — температура воздуха может опускаться до минус четырёх градусов.

Авторы Андрей Горяничев