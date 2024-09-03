Москвичей предупредили о первых заморозках на этой неделе Леус: Первые заморозки в Москве и области ожидаются в ночь на 6 и 7 сентября 3 сентября, 19:35 Осень в Москве ожидается тёплой. Обложка © АГН «Москва» / Мобильный репортёр

Московский регион ожидают первые заморозки, резкое похолодание предполагается в ночь на 6 и 7 сентября, столбик термометра может опуститься до минус четырёх градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, холодные воздушные массы начнут накрывать регион уже 4 сентября, аномальная для начала осени жара отступит, в Москве и области температура составит всего +25 градусов. Ночью 5 сентября ожидается до +10, а днём +23. А вот к выходным осень полностью вступит в свои права, продолжил Леус.

«Апогей похолодания придётся на две следующие ночи: термометры покажут в Москве плюс 7-9 градусов, в Подмосковье — плюс 5-10, местами на севере и востоке региона до плюс 1-4 градусов. В такой ситуации в этих районах на почве местами вполне возможны и первые заморозки», — отметил синоптик.

Однако волна холода пока что не будет долгосрочной, и в начале следующей недели жителей региона вновь ждёт тёплая погода. Леус предупредил, что высокие температуры до +26 сохранятся лишь в дневные часы, а ночью ожидается до +12, местами до +5.

Ранее сообщалось, что в начале первого осеннего месяца в средней полосе России ожидается около 20 градусов тепла. В конце сентября столбики термометров опустятся до +15 градусов и увеличится количество осадков.

Авторы Татьяна Миссуми