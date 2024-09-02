Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 11:06

Названы регионы России, где уже в сентябре грянут заморозки

Гидрометцентр: Заморозки придут в шесть регионов России в начале сентября

Некоторые регионы России войдут в список тех, кого накроют небольшие заморозки. Куда придёт похолодание ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В начале месяца в Кургане, на самом юге Уральского федерального округа, а также на юге Тюменской области прогнозируются заморозки ночью от минус 2 до минус 5 градусов», — заявил синоптик.

Низкая температура также ждёт жителей Омской области. Столбики термометров могут опуститься до минут 5, в Новосибирской, Оренбургской областях и Башкирии — до минус 2, а в Забайкальском крае — до минус 3. Вся неблагоприятная погода будет связана восточной периферией антициклона, по которой пройдут «холодные воздушные массы с Северного Ледовитого океана». Например, Магадан и Камчатку накроют сильные осадки.

«Но сложная погода минует Владивосток», — отметил Вильфанд.

Жителям Москвы обещали супертёплое 1 сентября
Жителям Москвы обещали супертёплое 1 сентября

Ранее синоптик рассказал, для кого начало сентября будет по-необычному летним. В этом регионе средняя температура воздуха превысит необходимый порог в +15°. А осень в гости заскочит лишь в середине месяца – почти на 2 недели позднее климатических сроков.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Курганская область
  • Тюменская область
  • Омская область
  • Оренбургская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров