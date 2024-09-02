Названы регионы России, где уже в сентябре грянут заморозки

Некоторые регионы России войдут в список тех, кого накроют небольшие заморозки. Куда придёт похолодание ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В начале месяца в Кургане, на самом юге Уральского федерального округа, а также на юге Тюменской области прогнозируются заморозки ночью от минус 2 до минус 5 градусов», — заявил синоптик.

Низкая температура также ждёт жителей Омской области. Столбики термометров могут опуститься до минут 5, в Новосибирской, Оренбургской областях и Башкирии — до минус 2, а в Забайкальском крае — до минус 3. Вся неблагоприятная погода будет связана восточной периферией антициклона, по которой пройдут «холодные воздушные массы с Северного Ледовитого океана». Например, Магадан и Камчатку накроют сильные осадки.

«Но сложная погода минует Владивосток», — отметил Вильфанд.