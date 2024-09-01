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Регион
1 сентября, 07:14

Жителям Москвы обещали супертёплое 1 сентября

«Фобос»: В первый день осени температура в Москве составит 30 градусов

В первый день осени жители Москвы не смогут почувствовать её приближение. По прогнозам синоптиков, 1 сентября в столичном регионе будет малооблачная и сухая погода, передаёт портал «Метеоновости» центра погоды «Фобос».

Днём в Москве температура воздуха прогреется до 26-30 градусов, а в Подмосковье — до 24–28 градусов тепла. Также жителей региона ждёт юго-восточный ветер со скоростью 5–6 метров в секунду. Иногда же его порывы могут достигнуть 10 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 40 процентов.

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А прогностический центр «Метео» сообщил, что в начале сентября температура воздуха будет на 4-6 градусов выше нормы. К концу первого осеннего месяца столбики термометров опустятся до +15 градусов и увеличится количество осадков. Но сентябрь пройдёт достаточно жарко.

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Life.ru

Наталья Афонина
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