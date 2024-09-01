Жителям Москвы обещали супертёплое 1 сентября

В первый день осени жители Москвы не смогут почувствовать её приближение. По прогнозам синоптиков, 1 сентября в столичном регионе будет малооблачная и сухая погода, передаёт портал «Метеоновости» центра погоды «Фобос».

Днём в Москве температура воздуха прогреется до 26-30 градусов, а в Подмосковье — до 24–28 градусов тепла. Также жителей региона ждёт юго-восточный ветер со скоростью 5–6 метров в секунду. Иногда же его порывы могут достигнуть 10 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 40 процентов.