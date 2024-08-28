Россиянам рассказали о погодной аномалии в начале сентября

Жителям средней полосы России рассказали, какой погоды стоит ждать в начале сентября. В этот период времени температура воздуха будет на 4-6 градусов выше нормы. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в эфире радио Sputnik.

«Но затем эта аномалия будет потихоньку убывать, и на конец месяца погода уже будет близкой к нормальной, то есть близкой к средним значениям для конца сентября», — добавил синоптик.

В начале первого осеннего месяца в средней полосе России ожидается около 20 градусов тепла. Под конец сентября столбики термометров опустятся до +15 градусов и увеличится количество осадков. Однако в ближайшее время будут преобладать антициклоны, которые пришли в РФ во второй половине августа.