Россиянам рассказали о погодной аномалии в начале сентября
Синоптик Шувалов: Погода в сентябре в России будет на 4-6 градусов выше нормы
Жителям средней полосы России рассказали, какой погоды стоит ждать в начале сентября. В этот период времени температура воздуха будет на 4-6 градусов выше нормы. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в эфире радио Sputnik.
«Но затем эта аномалия будет потихоньку убывать, и на конец месяца погода уже будет близкой к нормальной, то есть близкой к средним значениям для конца сентября», — добавил синоптик.
В начале первого осеннего месяца в средней полосе России ожидается около 20 градусов тепла. Под конец сентября столбики термометров опустятся до +15 градусов и увеличится количество осадков. Однако в ближайшее время будут преобладать антициклоны, которые пришли в РФ во второй половине августа.
В начале сентября в Москве и вовсе будет жарко. Ожидается, что в первую пятидневку месяца столбики термометров поднимутся до +30 градусов. Такие рекордные для московской осени температуры стали возможны из-за глобального потепления. В период жары москвичам советуют пить больше воды, носить одежду из натуральных тканей и головные уборы.