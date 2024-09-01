Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 15:05

Синоптик спрогнозировал в сентябре летнюю погоду в Москве, но предрёк и арктическое вторжение

Синоптик Леус: Погода в Москве в первой декаде сентября будет вполне летней

В начале сентября москвичей ждёт летняя погода. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус.

«В столичном регионе всю первую декаду сентября температурный режим будет вполне летней — средняя температура воздуха существенно превысит необходимый порог в +15°. Метеорологическая осень начнётся лишь в середине месяца, почти на 2 недели позднее климатических сроков», — написал Леус в своём телеграм-канале.

По его словам, в конце второй декады месяца дыхание осени москвичам прочувствовать всё-таки придётся из-за арктического вторжения, которое опустит столбики термометров почти на 4° ниже климатической нормы. Однако добавил метеоролог, в конце сентября появятся шансы на потепление. Осадков в течение месяца ожидается на 15–25% ниже нормы, которая в первом месяце осени составляет 66 мм, заключил Леус.

Первые заморозки придут в российский регион
Первые заморозки придут в российский регион

Ранее Life.ru рассказывал, что в начале первого осеннего месяца в средней полосе России ожидается около 20 градусов тепла. Под конец сентября столбики термометров опустятся до +15 градусов и увеличится количество осадков. Однако в ближайшее время будут преобладать антициклоны, которые пришли в РФ во второй половине августа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / YuryKara

Александра Мышляева
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров