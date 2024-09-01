Синоптик спрогнозировал в сентябре летнюю погоду в Москве, но предрёк и арктическое вторжение

В начале сентября москвичей ждёт летняя погода. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус.

«В столичном регионе всю первую декаду сентября температурный режим будет вполне летней — средняя температура воздуха существенно превысит необходимый порог в +15°. Метеорологическая осень начнётся лишь в середине месяца, почти на 2 недели позднее климатических сроков», — написал Леус в своём телеграм-канале.

По его словам, в конце второй декады месяца дыхание осени москвичам прочувствовать всё-таки придётся из-за арктического вторжения, которое опустит столбики термометров почти на 4° ниже климатической нормы. Однако добавил метеоролог, в конце сентября появятся шансы на потепление. Осадков в течение месяца ожидается на 15–25% ниже нормы, которая в первом месяце осени составляет 66 мм, заключил Леус.