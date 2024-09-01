Первые заморозки придут в российский регион В Башкирии синоптики предупредили о похолодании до -2 градусов 1 сентября, 08:49 Первые заморозки. Обложка © freepik / pvproductions

Синоптики предупредили жителей Башкирии о приближении первых заморозков. В начале сентября в республике столбик термометра уже опустился ниже нуля градусов. Об этом рассказали в Башгидромете.

Регион накроют холодные воздушные массы, пришедшие с севера. Уже сегодня, 1 сентября, ночные температуры не превысили +8 градусов, а местами зафиксированы заморозки до -2 градусов. Днём ожидается до +20, без осадков и с холодным ветром. Более того, 2 сентября жителям вряд ли стоит ждать потепления, похолодание продолжится.

Ранее жителям средней полосы России рассказали, какой погоды стоит ждать в начале сентября. В этот период времени температура воздуха будет на 4-6 градусов выше нормы. Под конец сентября столбики термометров опустятся до +15 градусов и увеличится количество осадков.

Авторы Татьяна Миссуми