В Омской области ввели режим ЧС из-за мощных ливней и отодвинули сбор урожая
Губернатор Хоценко: В Омской области из-за обильных осадков введён режим ЧС
В Омской области ввели режим ЧС из-за мощных осадков, из-за которых пришлось сдвинуть кампанию по уборке урожая. Об этом рассказал губернатор региона Виталий Хоценко в телеграм-канале.
«Приняли решение в связи с этой ситуацией ввести ЧС. Это позволит аграриям, оформлявшим на посевы страховки от чрезвычайной ситуации, заявиться на получение страховой выплаты», — написал он.
Всего в Омской области 946 тысяч гектаров посевных площадей имеют страховку от чрезвычайных ситуации со стороны стихии. По словам Хоценко, в такие непростые погодные условия сельхозпроизводители Омской обоасти делают всё возможное для проведения уборочной кампании.
Ранее в Тандинском районе Тувы вводили режим чрезвычайной ситуации из-за продолжительной жаркой и сухой погоды, способствующей распространению пожаров. Площадь горения достигала почти 500 гектаров.
Telegram / МЧС Омской области