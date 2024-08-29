В Омской области ввели режим ЧС из-за мощных ливней и отодвинули сбор урожая

В Омской области ввели режим ЧС из-за мощных осадков, из-за которых пришлось сдвинуть кампанию по уборке урожая. Об этом рассказал губернатор региона Виталий Хоценко в телеграм-канале.

«Приняли решение в связи с этой ситуацией ввести ЧС. Это позволит аграриям, оформлявшим на посевы страховки от чрезвычайной ситуации, заявиться на получение страховой выплаты», — написал он.

Всего в Омской области 946 тысяч гектаров посевных площадей имеют страховку от чрезвычайных ситуации со стороны стихии. По словам Хоценко, в такие непростые погодные условия сельхозпроизводители Омской обоасти делают всё возможное для проведения уборочной кампании.