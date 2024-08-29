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29 августа, 13:16

В Омской области ввели режим ЧС из-за мощных ливней и отодвинули сбор урожая

Губернатор Хоценко: В Омской области из-за обильных осадков введён режим ЧС

В Омской области ввели режим ЧС из-за мощных осадков, из-за которых пришлось сдвинуть кампанию по уборке урожая. Об этом рассказал губернатор региона Виталий Хоценко в телеграм-канале.

«Приняли решение в связи с этой ситуацией ввести ЧС. Это позволит аграриям, оформлявшим на посевы страховки от чрезвычайной ситуации, заявиться на получение страховой выплаты», — написал он.

Всего в Омской области 946 тысяч гектаров посевных площадей имеют страховку от чрезвычайных ситуации со стороны стихии. По словам Хоценко, в такие непростые погодные условия сельхозпроизводители Омской обоасти делают всё возможное для проведения уборочной кампании.

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Ранее в Тандинском районе Тувы вводили режим чрезвычайной ситуации из-за продолжительной жаркой и сухой погоды, способствующей распространению пожаров. Площадь горения достигала почти 500 гектаров.

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Telegram / МЧС Омской области

Николай Рюмин
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