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18 августа, 19:40

Дачникам рассказали, как спасти урожай картошки после продолжительных дождей

Учёный Сатбаев: После сильных дождей картофель нужно помыть

Климатические условия являются одним из основных факторов, влияющих на качество и количество урожая. Соответственно, резкая смена погоды или её нетипичные проявления способны уничтожить растения.

С подобной проблемой сталкиваются дачники в разных регионах России, например, из-за продолжительных дождей в Челябинской области испортился урожай картофеля. Как минимизировать потери, объяснил руководитель Южно-Уральского института садоводства и картофелеводства Кайрат Сатбаев.

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Важно помнить, что интенсивный полив в совокупности с частными дождями создают благоприятные условия для развития бактерий и вирусов, которые живут не только в почве, но и в самих растениях. Поэтому дозревший урожай нужно собрать, промыть, осмотреть и просушить.

"Важно заложить на хранение здоровую продукцию. Для этого нужно картофель помыть и посмотреть, чтобы не было никаких пятен, поражений, механических повреждений", — рассказал URA.ru учёный.

Ранее Life.ru писал, как сохранить урожай с дачи на всю зиму. К слову, до конца августа дачники должны успеть выполнить ряд действий.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Борис Эльфанд
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