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16 августа, 19:38

Как сохранить урожай с дачи на всю зиму — советы агронома

Агроном Воробьёв: Овощи и фрукты с дачи дольше хранятся при низких температурах

Лето постепенно подходит к концу, и скоро дачники соберут свой последний в сезоне урожай. Выращенные собственными силами овощи и фрукты можно сохранить на всю зиму, если соблюдать ряд простых правил. Каких именно, объяснил "Вечерней Москве" агроном Михаил Воробьёв.

Специалист рассказал, что овощи и фрукты лучше хранятся при низких температурах, поэтому стоит отправить их прямиком в холодильник или в подвал. В частности, в таких условиях до весны могут продержаться яблоки зимних сортов.

"Морковь можно положить в ящик и присыпать её песком слоями: слой песка, слой моркови, слой песка, слой моркови. Затем ящик нужно закопать сантиметров на 20–30 в землю, а сверху положить еловые веточки, чтобы не привлекать мышей", — посоветовал агроном.

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Также можно заморозить урожай, а затем варить из этих заготовок супы или добавлять в различные тушёные и жареные блюда. Так продукты сохранять свой вкус и полезные свойства.

"Заморозить можно всё что угодно — и кабачки, и грибы. Последние обычно отваривают, чтобы они уменьшились в объёме. И в таком виде замораживают", — порекомендовал эксперт.

Заморозить можно и ягоды, собранные в лесах и на грядках. Клюкву и бруснику вовсе можно залить сахарным сиропом и поставить в холодильник. Получится вкусный и полезный напиток, добавил Воробьёв.

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Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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