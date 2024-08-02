Как быстро и просто сделать идеальное желе из смородины: 8 способов В сезон заготовок Life.ru собрал для вас простые домашние рецепты желе из красной, белой и чёрной смородины. 2 августа, 04:15 Как приготовить вкусное желе из ягод. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotoJuli86

Смородина — удивительная ягода. Пахучая, резкая, часто кислая на вкус, она является источником вдохновения для кулинаров и кондитеров. Желе из смородины, поданное к чаю тёмным зимним вечером, способно вернуть нас в лето и подарить минуты удовольствия.

Как подготовить ягоды перед тем, как делать из них желе

Качество желе зависит от ягод. Нужно брать только зрелые. Недозрелая смородина содержит кислоту, которая разрушит пектин, дающий желе необходимую консистенцию.

Для желе необходимы зрелые ягоды. Фото © Freepik / timolina

Чёрная смородина созревает неравномерно. Одни ягоды уже осыпаются, а другие только начинают созревать. Для желе собираем угольно-чёрные. Проверить зрелость ягоды легко. Если там, где крепится черешок, есть светлое пятно, она не созрела. Не годятся и ягоды с коричневым или бордовым отливом — их хорошо видно на фоне других, спелых ягод.

Смородину надо помыть и перебрать. Раздавленные, забродившие и незрелые ягоды выбросить, оставшиеся освободить от черешков и листьев. Просушивать не надо, излишнюю воду слить.

Классическое желе из чёрной смородины. Рецепт без желатина

Вам понадобятся: смородина, сахар, кастрюля из нержавейки с двойным дном, сито для протирки — его можно купить в интернет-магазине.

Видео © Youtube / Вкусная кухня. Простые рецепты

Ягоду сложить в кастрюлю и поставить на медленный огонь, постепенно разогревая и усиливая интенсивность. Отходить от плиты не стоит: жидкости в кастрюле нет и ягоду надо постоянно помешивать, чтобы она дала сок;

варить до размягчения смородины. Обычно на это уходит 5–7 минут;

снять с огня и остудить;

протереть через сито. Если ягода созревшая и в ней достаточно пектина, уже на этом этапе можно увидеть образование желе;

вылить массу обратно в кастрюлю;

добавить объём сахара, равный по объёму смородиновой массе или на 10% меньше неё;

размешать сахар до полного растворения;

снова поставить на плиту;

довести до кипения, помешивая. Долго варить нельзя. Во-первых, если сахар карамелизуется, то "всё пропало, шеф!". Во-вторых, длительное воздействие температуры разрушает пектин;

выключить плиту, половником разлить горячую массу по стерилизованным банкам, закрыть прокипячёнными крышками, остудить и убрать в холодильник или подвал. Охлаждённое желе не должно стекать по стенкам банки при переворачивании.

Внимание! Повторно нагревать желе нельзя — при этом разрушается пектин.

Рецепт классического желе из красной смородины

Для желе необходимо сначала сварить ягоды. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena Shashkina

На 1,5–1,6 килограмма красной смородины нам понадобятся 1,2 килограмма сахара. Ягоду перебираем, моем, варим на медленном огне до размягчения, охлаждаем, протираем через сито. Получается примерно 1 литр массы. Всыпаем сахар, размешиваем, ставим на медленный огонь. Помешивая, доводим до кипения, снимаем, разливаем по банкам. Желе готово.

Рецепт классического желе из белой смородины

Для желе из белой смородины нужно взять 2 килограмма чистой ягоды и 2 килограмма сахара. Готовится желе аналогично рецептам из чёрной и красной смородины.

Есть рецепты желе из белой смородины. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Julitt

Ягоду моем;

варим до мягкости;

протираем через сито;

добавляем сахар, размешиваем до полного растворения;

снова ставим на плиту, доводим до кипения и варим 5–7 минут. Ягодная масса должна приобрести янтарный оттенок;

снимаем с огня, разливаем по банкам и закрываем. Готово!

Рецепт из белой смородины с малиной

Так как белая смородина имеет менее яркий вкус, то к ней добавляют другие ягоды. Например, малину.

Горячее желе нужно разлить по банкам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Для желе из белой смородины с малиной нужно взять:

1 килограмм белой смородины,

1 килограмм малины,

2 килограмма сахара-песка.

Малину и смородину надо промыть в воде, удалить листики и черешки. Сложить в кастрюлю. Варить до размягчения, остудить, протереть через сито. В получившуюся массу всыпать сахар, перемешать.

Варить при температуре ниже среднего, пока масса не уварится на треть. Разлить горячее желе по банкам, закрыть, остудить и убрать в холодильник.

Рецепт-пятиминутка: самый быстрый

Для этого рецепта нужно:

5 стаканов чёрной смородины,

6,5 стакана сахара,

1,5 стакана воды.

Ягоду перебираем, моем, заливаем водой, ставим на сильный огонь, доводим до кипения и, помешивая, варим 5 минут.

Снимаем с плиты и частями постепенно вводим сахар, каждый раз размешивая его до полного растворения. Разливаем по банкам — желе готово!

Рецепт желе без варки

Этот рецепт сохраняет витамины. Желе можно делать из красной или чёрной смородины. Для желе из красной смородины следует взять равные доли ягоды и сахара. Например, 1 килограмм ягод и 1 килограмм сахара. Если вы готовите из чёрной смородины, то сахара нужно в полтора раза больше. На 1 килограмм ягоды понадобится 1,5 килограмма сахара-песка.

Ягоду для желе нужно взбить в блендере. Фото © Shutterstock / FOTODOM / CEPTAP

Ягоду моем, измельчаем в блендере, протираем через сито. Добавляем сахар. Тщательно размешиваем до полного растворения, раскладываем массу по стерильным баночкам, закрываем стерильными крышками. Для лучшего хранения под крышки можно насыпать немного сахара. Хранить в холоде.

Рецепт желе без сахара

Так как пектин, отвечающий за желирование смородины, начинает работать только в присутствии сахара, в рецепте используется желатин. Следует помнить, что желатин — вещество животного происхождения, поэтому банки с желе должны быть тщательно простерилизованы.

Производители желатина пишут, на какой объём рассчитана упаковка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Вам понадобятся: смородина, желатин, подсластитель стевия.

Чтобы определить, сколько желатина брать, следует прочитать инструкцию на упаковке. Желатин имеет силу геля, измеряемую в блумах. Она варьируется от партии к партии. Поэтому производители пишут, на какой объём рассчитана упаковка. Для ягодного желе используют желатин марки Platinum с индексом от 220 единиц Блума. В этом случае на 1 литр желе берут 20 граммов желатина.

Желатин замачиваем в воде.

Ягоды перебираем, моем, ставим на медленный огонь и варим до размягчения. Снимаем с плиты, остужаем и протираем через сито для овощей и фруктов. Добавляем стевию по вкусу.

Затем ставим на плиту, на средней температуре доводим до кипения, ждём 2-3 минуты, добавляем распущенный в воде желатин, размешиваем, прогреваем ещё 1 минуту, снимаем с огня и разливаем по банкам.

Чтобы сохранить желе, банки со смородиной нужно пастеризовать в течение 7–8 минут.

Желе из сока смородины

Можно сделать желе из смородины. Фото © Shutterstock / FOTODOM / uladzimir zgurski

Желе из сока будет отличаться ярким цветом, прозрачностью и отсутствием мякоти.

Мытую спелую смородину прогоняем через соковыжималку. Жмых откидываем, в сок добавляем сахар: на 1 литр сока 1 литр сахара. Размешиваем до полного растворения — сахар охотно растворяется в соке, реагируя с пектином и вызывая загустение. Ставим на плиту, доводим до кипения, постепенно добавляя температуру, и варим 3–5 минут. Разливаем по банкам. Готово.

Рецепт густого желе из смородины

Густота смородинового желе зависит от нескольких факторов.

От спелости ягоды;

от сорта. Чем больше пектина, тем гуще желе;

от количества сахара. Желание сэкономить может сыграть злую шутку;

от количества воды в рецепте. Лучше её вообще не добавлять;

от добавок. Загустить желе можно искусственным способом — с помощью желатина, но такое желе нужно пастеризовать, или с помощью пектина, но тогда нужно добавить сахар.

Авторы Александр Лаврентьев