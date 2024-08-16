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16 августа, 12:20

Не только малиновое: Россиянам рассказали о самых полезных видах варенья

Врач Ефимова: Варенье нельзя есть людям с диабетом и лишним весом из-за сахара

Принято считать, что малиновое варенье — самое полезное. В нём действительно содержится много витаминов и салициловая кислота, которая обладает жаропонижающим действием, поэтому его часто едят при простуде. Однако и другие виды варенья могут оказать благотворное влияние на организм.

Как рассказала врач-диетолог Мария Миркискина "Москве 24", варенье из черешни и вишни богато железом. Его полезно есть тем, у кого есть дефицит этого элемента. В составе абрикосового много калия, который хорошо сказывается на сердце. Оно станет отличным вариантом десерта для людей, занимающихся спортом и тяжёлым физическим трудом.

"В брусничном много пектина. Это вещество является природным абсорбентом, выводит вредные вещества из организма, способствует нормальной работе кишечника и развитию полезной микрофлоры", — добавила Миркискина.

При этом следует помнить, что в любом варенье содержится много сахара. Поэтому людям с диабетом, лишним весом, проблемными зубами лучше избегать его в своём рационе. Особенно стоит быть осторожными с любимым вареньем Карлсона.

"Из-за высокого содержания сахара малиновое варенье может привести к резкому увеличению уровня глюкозы в крови, что может быть опасно для людей с диабетом. Рекомендуется употреблять варенье с осторожностью или выбирать варианты сниженного содержания сахара", — рассказала врач-терапевт Наталия Ефимова РИАМО.

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Также она напомнила, что продукты с высоким содержанием сахара, в том числе варенье, могут вызвать кариес. У людей с чувствительным желудком и проблемами с пищеварением могут быть боли и вздутие.

Ранее россиянам рассказали, как сделать домашний компот полезным. В первую очередь не надо выбрасывать сваренные ягоды, а съесть их, так как в них содержится клетчатка, помогающая нормализовать работу ЖКТ. Также следует урезать количество добавляемого сахара и готовить компоты из нескольких фруктов и ягод, ведь так отвар будет насыщен большим количеством витаминов и полезных веществ.

Обложка ©

Freepik / azerbaijan_stockers

Алёна Зиновьева
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