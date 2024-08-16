Не только малиновое: Россиянам рассказали о самых полезных видах варенья

Принято считать, что малиновое варенье — самое полезное. В нём действительно содержится много витаминов и салициловая кислота, которая обладает жаропонижающим действием, поэтому его часто едят при простуде. Однако и другие виды варенья могут оказать благотворное влияние на организм.

Как рассказала врач-диетолог Мария Миркискина "Москве 24", варенье из черешни и вишни богато железом. Его полезно есть тем, у кого есть дефицит этого элемента. В составе абрикосового много калия, который хорошо сказывается на сердце. Оно станет отличным вариантом десерта для людей, занимающихся спортом и тяжёлым физическим трудом.

"В брусничном много пектина. Это вещество является природным абсорбентом, выводит вредные вещества из организма, способствует нормальной работе кишечника и развитию полезной микрофлоры", — добавила Миркискина.

При этом следует помнить, что в любом варенье содержится много сахара. Поэтому людям с диабетом, лишним весом, проблемными зубами лучше избегать его в своём рационе. Особенно стоит быть осторожными с любимым вареньем Карлсона.

"Из-за высокого содержания сахара малиновое варенье может привести к резкому увеличению уровня глюкозы в крови, что может быть опасно для людей с диабетом. Рекомендуется употреблять варенье с осторожностью или выбирать варианты сниженного содержания сахара", — рассказала врач-терапевт Наталия Ефимова РИАМО.

Также она напомнила, что продукты с высоким содержанием сахара, в том числе варенье, могут вызвать кариес. У людей с чувствительным желудком и проблемами с пищеварением могут быть боли и вздутие.