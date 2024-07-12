"Мёртвый напиток": Диетолог дал три совета, как сделать домашний компот полезным

Любимые многими компоты, несмотря на простоту приготовления, практически не несут пользы для здоровья. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский. Он также объяснил, как можно увеличить пользу от этого напитка.

"Нагревание убивает водорастворимые витамины, это в первую очередь витамины группы В и С. Во фруктах и ягодах остаются микроэлементы и другие полезные вещества, но далеко не все виды компотов употребляются вместе с содержащейся в них фруктовой массой. С этой точки зрения компот — это мёртвый напиток", — объяснил специалист.

Более того, компот даже может нанести вред организму, так как при приготовлении многие подслащивают его большим количеством сахара. В таком случае напиток практически идентичен покупным сокам, отметил врач. Однако есть способы сделать его полезным.

В первую очередь эксперт посоветовал не выбрасывать сваренные для компота ягоды, а съесть их, так как в них содержится клетчатка, помогающая нормализовать работу ЖКТ. Также он порекомендовал урезать количество добавляемого сахара и готовить компоты из нескольких фруктов и ягод, ведь так он будет насыщен большим количеством витаминов и полезных веществ.