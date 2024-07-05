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5 июля, 00:58

Врач развеяла миф и разрешила запивать еду водой, чаем и компотами

Гастроэнтеролог Сухорукова: Вода во время еды не нанесёт вреда организму

Миф о том, что запивать водой и прочей жидкостью пищу вредно, не имеет научного подтверждения, рассказала интернет-изданию Regions врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.

Она объяснила, что людей напугали, будто в желудке от большого количества воды может снизиться кислотность. Однако чтобы она снизилась хоть на один пункт, нужно выпить несколько литров воды. Эксперт заявила, что в организме всё под контролем: как только кислотность падает, система предпринимает всё возможное, чтобы привести ситуацию в норму.

Сухорукова привела в пример эксперименты, при которых у пациентов во время операций делался забор желудочного содержимого. И даже у тех, кто до хирургического вмешательства выпивал 300 миллилитров воды, показатели оставались в пределах нормы.

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Эксперт напомнила, что главный компонент желудочного сока, как и слюны, — это вода, поэтому её наличие в желудке — нормальное состояние. После попадания в организм вода уже через 10–15 минут оказывается в кишечнике, всасываясь обратно, равно как чай, кофе, соки, компоты. В отличие от пищевого комка, который может провести в желудке четыре часа.

"Поэтому главный вывод, который мы можем сделать, — пить воду во время еды можно. Если организм этого требует, то на здоровье. Если не хочется пить, то не пейте", — сообщила Сухорукова.
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Ранее эксперт рассказал об употреблении алкоголя во время выездов на природу. По его словам, хотя многие не могут себе представить шашлыки без употребления алкоголя, к выбору напитка необходимо отнестись со всей ответственностью, чтобы он не ударил по здоровью слишком сильно.

Обложка ©

Freepik / Freepik

Анатолий Симоненко
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