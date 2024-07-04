Отказ от химикатов или спасение урожая: Агроном поставил огородников перед сложным выбором

Чтобы избавиться от насекомых-вредителей на огороде, нужно обрабатывать растения инсектицидами. Это позволяет забыть о проблеме на время, сообщил РИА "ФедералПресс" биолог, агроном Михаил Воробьёв.

По его словам, вредители появляются неожиданно: тля может возникнуть в любой момент, а паутинный клещ "приходит" во время жары. Поэтому огородникам нужно держать ухо востро.

"Вот он появился — надо обрабатывать. Можно обрабатывать и до, и после посадки, но это всё химикаты. Это всё не полезно", — предупредил Воробьёв.

По его словам, садоводам нужно принять непростое решение — отказаться от обработки растений ядовитыми химикатами либо же спасти урожай.