Отказ от химикатов или спасение урожая: Агроном поставил огородников перед сложным выбором
Агроном Воробьёв посоветовал обрабатывать огород инсектицидами против вредителей
Чтобы избавиться от насекомых-вредителей на огороде, нужно обрабатывать растения инсектицидами. Это позволяет забыть о проблеме на время, сообщил РИА "ФедералПресс" биолог, агроном Михаил Воробьёв.
По его словам, вредители появляются неожиданно: тля может возникнуть в любой момент, а паутинный клещ "приходит" во время жары. Поэтому огородникам нужно держать ухо востро.
"Вот он появился — надо обрабатывать. Можно обрабатывать и до, и после посадки, но это всё химикаты. Это всё не полезно", — предупредил Воробьёв.
По его словам, садоводам нужно принять непростое решение — отказаться от обработки растений ядовитыми химикатами либо же спасти урожай.
Ранее садовод рассказала, что многие дачники взяли за привычку накрывать грядки плёнкой во время дождя, надеясь уберечь урожай от сильного ветра и обильных осадков. Однако в этом случае растения страдают не меньше, чем от ливней.
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