Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 14:08

Жителей Подмосковья предупредили о первых заморозках

МЧС: В Подмосковье ночью и утром 6 сентября ожидаются заморозки до -1 градуса

Горожане. Обложка © Life.ru

Горожане. Обложка © Life.ru

В восточной части Московской области ожидается похолодание в ночные и утренние часы в пятницу, 6 сентября. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночные и утренние часы 6 сентября местами на востоке Московской области ожидаются заморозки до минус одного градуса», — указано в сообщении.

Ведомство призвало горожан быть внимательными и осторожными при переходе дорог, особенно проезжих частей. Также местным жителям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или астмой порекомендовали ходить подальше от дорог. А водителям посоветовали снижать скорость и не выполнять резкие манёвры на трассах.

Первые заморозки придут в российский регион
Первые заморозки придут в российский регион

Ранее Life.ru писал, что ближе к выходным осень в Москве и области осень вступит в свои права. По словам синоптиков, похолодание будет сильно ощущаться в ночные часы — температура воздуха может опускаться до минус четырёх градусов.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • МЧС России
  • Погода
  • Общество
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров