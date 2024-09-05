Жителей Подмосковья предупредили о первых заморозках
МЧС: В Подмосковье ночью и утром 6 сентября ожидаются заморозки до -1 градуса
Горожане. Обложка © Life.ru
В восточной части Московской области ожидается похолодание в ночные и утренние часы в пятницу, 6 сентября. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночные и утренние часы 6 сентября местами на востоке Московской области ожидаются заморозки до минус одного градуса», — указано в сообщении.
Ведомство призвало горожан быть внимательными и осторожными при переходе дорог, особенно проезжих частей. Также местным жителям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или астмой порекомендовали ходить подальше от дорог. А водителям посоветовали снижать скорость и не выполнять резкие манёвры на трассах.
Ранее Life.ru писал, что ближе к выходным осень в Москве и области осень вступит в свои права. По словам синоптиков, похолодание будет сильно ощущаться в ночные часы — температура воздуха может опускаться до минус четырёх градусов.