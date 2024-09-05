Жителей Подмосковья предупредили о первых заморозках

В восточной части Московской области ожидается похолодание в ночные и утренние часы в пятницу, 6 сентября. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночные и утренние часы 6 сентября местами на востоке Московской области ожидаются заморозки до минус одного градуса», — указано в сообщении.

Ведомство призвало горожан быть внимательными и осторожными при переходе дорог, особенно проезжих частей. Также местным жителям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или астмой порекомендовали ходить подальше от дорог. А водителям посоветовали снижать скорость и не выполнять резкие манёвры на трассах.