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11 сентября, 12:23

«Аномальное тепло»: Москвичам рассказали, когда закончится летняя погода

Метеоролог Позднякова: Летняя погода в Москве закончится 25 сентября

Жители и гости российской столицы смогут наслаждаться необычайно тёплой осенью ещё две недели. Летняя погода в Москве продержится до 25 сентября. Об этом сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, всё дело в серии антициклонов.

«Аномальное сентябрьское тепло и сухость связаны с тем, что западно-восточный перенос блокируется мощным антициклоном. Причём антициклонов целая серия: сначала один, он уходит на восток, вслед ему идёт следующий — он имеет, как правило, арктическое происхождение», отметила эксперт в беседе с «Инфо24».

Метеоролог также подчеркнула, что из-за увеличения длительности ночи и сокращения светового дня солнцу становится всё труднее прогревать воздух, поэтому и до 25 сентября температура будет постепенно снижаться.

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Ранее москвичей предупредили, что во второй половине сентября в городе начнутся дожди. Похолодание и осадки ожидаются по всей Центральной России.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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