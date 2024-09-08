Продолжения лета не будет: Москвичам рассказали, когда ждать осеннюю погоду

В первые дни осени погода была на 5-6 градусов выше климатической нормы не только в Москве, но и в большинстве субъектов за счёт антициклона, однако нужно помнить, что сентябрь не относится к лету и ветра с каждым днём становятся холоднее, несмотря на плюс на термометрах. Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Просто мы расслабились, что у нас такая тёплая погода, а она возвращается к климатическим нормам. Всё-таки сентябрь в Центральной России и в Москве — это не летний месяц, а мы уже его приплюсовали как продолжение лета. Несмотря на то, что вчера уже ветер был холодный — северо-восточный вместо южного, а температура всё равно выше нормы», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Синоптик подчеркнул, что стоит дождаться второй половины сентября, тогда в Центральной России начнутся дожди. В настоящее время осадки наблюдаются на севере — в Архангельской и Вологодской областях, а также в Республике Коми, где действуют циклоны. В ближайшие ночи на восточной периферии, в Смоленской, Курской и Калужской областях, уже могут появиться слабые заморозки на почве.

По словам метеоролога, на выходных и в начале следующей недели осадков не предвидится, а температура снова поднимется на 5 градусов. Ожидается, что столбики термометров покажут +23-25°C, но контраст с ночными температурами будет увеличиваться из-за того, что ночи становятся длиннее дней. Тем не менее среднесуточные температуры по-прежнему будут значительно выше нормы, добавил эксперт.