«Фантастическая скорость потепления»: Означает ли тёплый сентябрь глобальное изменение климата Роман Вильфанд поделился прогнозом на ближайшие недели и оценил перспективы превращения сентября в ещё один летний месяц. 7 сентября, 21:07 В Росгидрометцентре рассказали о причинах аномально тёплого сентября. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kirill Neiezhmakov, Ed Connor

Не стоит судить о глобальных климатических изменениях по погоде в Московском регионе, но в целом эти изменения очевидны, заявил Life.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Тот факт, что идёт повышение температуры, безусловен, но он характерен не только для Москвы, но и для всей умеренной зоны в Евразии. Скорость потепления очень большая, она составляет примерно 0,4–0,45 градуса за десять лет, — рассказал он.

В качестве показательного примера Роман Вильфанд привёл сравнение погоды в Москве в январе в периоды с 1961-го по 1990 год и с 1991-го по 2020 год: температура в среднем повысилась на 3,2 градуса.

— Это фантастическая скорость потепления, — подчеркнул метеоролог.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Научный руководитель Гидрометцентра восстановил картину московской погоды в сентябре за несколько последних лет. Он отметил, что не каждый первый осенний месяц в Москве был таким необыкновенно тёплым, как сейчас, хотя и рекорды были.

Роман Вильфанд напомнил, что сентябрь 2023 года тоже выдался как «четвёртый летний месяц», при этом оказался на втором месте по засушливости за все 149 лет метеорологических наблюдений. Тем не менее в 2020–2022 годах он был в целом заметно холоднее, а в 2019 году порадовала лишь первая половина месяца. А вот в 2018 году сентябрь отмечен как рекордный: тогда 22 сентября столбики термометров преодолели отметку +26 градусов. Предыдущие два года в сентябре были малопримечательны, а в 2015 году начало месяца не предвещало ничего хорошего, но внезапно в заключительные две недели снова удивительно потеплело: 25 сентября было почти +28.

— Сентябрь бывает разный, никаких закономерностей и чередований не существует, — подчеркнул Роман Вильфанд.

Нынешний сентябрь, по прогнозам Гидрометцентра, тоже подарит москвичам не только августовскую, но и июльскую погоду. 9 сентября в Москве ожидается +25–27 градусов. До середины месяца температура в столичном регионе будет примерно на 4–6 градусов выше нормы.

Горожане гуляют по Москве в сентябре. Фото © ТАСС / Олег Елков

Как объяснил Роман Вильфанд, столица оказалась вблизи центра установившегося над европейской частью России антициклона. Это означает много ясных дней, но в то же время стоит обратить внимание на резкие перепады температур в течение суток: к примеру, 6 сентября днём было около +25 градусов, а ночью всего +2 градуса. Так происходит из-за отсутствия или небольшого количества облаков: они по ночам служат «одеялом», которое сохраняет тепло на поверхности, говорит Роман Вильфанд. Но в течение недели 9–15 сентября установится переменная облачность и даже возможны небольшие осадки. Тем не менее дневные температуры будут достигать +26.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказывал об изменениях в Мировом океане и о приближении климатического феномена Ла-Нинья — противоположности знаменитого Эль-Ниньо. Напомним, это колебания в движении вод вдоль экватора в Тихом океане. Во время Эль-Ниньо тёплые воды движутся от Евразии в сторону американских континентов и приносят с собой ливни и наводнения. Явление назвали Эль-Ниньо, поскольку оно часто наступает тогда, когда в Латинской Америке отмечают Рождество: «Эль-Ниньо» буквально означает «мальчик», так в испаноязычном мире именуют младенца Христа. Ла-Нинья («девочка») — это усиленное движение вод в обратном направлении, которое поднимает из глубин более холодные воды и вызывает некоторое похолодание в жарких странах. Но это совершенно не означает каких-то резких изменений погоды в Москве и вообще в России.

— Всё это будет сказываться на глобальных температурах, на усреднённых температурах по всему земному шару. Конкретно для Москвы связи Эль-Ниньо, Ла-Нинья и температурного режима, режима осадков не выявлено, — заверил Роман Вильфанд.

Авторы Адель Романенкова