Москвичам рассказали, сколько ещё продлится осенняя жара Синоптик Леус заверил, что в Московском регионе жара будет до 20 сентября 7 сентября, 11:22 Москва осенью. Обложка © АГН «Москва» / Ярослав Чингаев

Аномально тёплая для осени погода продлится в московском регионе как минимум до середины месяца благодаря обширному антициклону, который не даёт холодным воздушным массам одержать верх. Об этом рассказал в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Вот уже больше десяти дней над центральными областями Европейской России господствует обширный антициклон, формируя в регионе малооблачную и не по сезону тёплую погоду. В отдельных районах положительная температурная аномалия с начала сентября достигла 4-6°», — говорится в тексте.

До 20-ых чисел сентября столбик термометра будет подниматься в дневные часы до +27 градусов, а в отдельные дни даже выше. Осень продолжит оставаться по-летнему тёплой и без осадков, подчеркнул Леус. Небольшие дожди прогнозируются лишь 12 и 13 сентября. При этом в регионе по-прежнему будет фиксироваться высокий уровень пожарной опасности, предупредил синоптик.

Он напомнил, что за всю историю наблюдений наиболее жарким был сентябрь в 1847 году, когда температура достигала +17 градусов, поэтому нынешняя рекордная жара в начале осени может побить существующий рекорд.

Ранее сообщалось, что в Москве установлен рекорд атмосферного давления для 6 сентября. Накануне утром барометры показали 762,2 мм ртутного столба. К слову, прежний рекорд был зафиксирован в 1967 году.

Авторы Татьяна Миссуми