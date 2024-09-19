Москвичам рассказали, когда подойдёт к концу бабье лето. В октябре аномальной жары, которая была в сентябре, ждать точно не стоит. А после дня осеннего равноденствия 22 сентября, после которого дни будут короче ночи, погода и вовсе перестроится на зимний лад. Об этом заявил 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Зачастую всё вот этого рода выдумки — из разряда «ради красного словца не пожалею и отца». Поэтому второго лета не будет, не ждите», — объяснил синоптик.

Специалист добавил, что первый снег в столице выпадет не раньше, чем через месяц. Точную дату сейчас назвать невозможно. Синоптики опираются на средние климатические данные за прошлые годы с поправкой на текущие процессы. А заблаговременно их никто не предсказывает, заключил он.