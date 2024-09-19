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19 сентября, 13:03

Москвичам рассказали, когда подойдёт к концу бабье лето

Синоптик Шувалов призвал москвичей не ждать второго лета в октябре

Москвичам рассказали, когда подойдёт к концу бабье лето. В октябре аномальной жары, которая была в сентябре, ждать точно не стоит. А после дня осеннего равноденствия 22 сентября, после которого дни будут короче ночи, погода и вовсе перестроится на зимний лад. Об этом заявил 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Зачастую всё вот этого рода выдумки — из разряда «ради красного словца не пожалею и отца». Поэтому второго лета не будет, не ждите», — объяснил синоптик.

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Специалист добавил, что первый снег в столице выпадет не раньше, чем через месяц. Точную дату сейчас назвать невозможно. Синоптики опираются на средние климатические данные за прошлые годы с поправкой на текущие процессы. А заблаговременно их никто не предсказывает, заключил он.

Ранее Life.ru писал, что Красноярский край замело снегом. Больше всего осадков выпало на трассе Кодинск-Богачаны, а также на дорогах возле нацпарка «Ергаки». Там «навалило» примерно четыре сантиметра снега, а леса выглядят так, как будто на дворе середина января.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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