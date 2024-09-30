Москвичи увидят комету, которая приближается к Земле раз в 80 тысяч лет. Когда и куда смотреть?

Комета C/2023 A3 на всех парах мчится к Земле. Примечательно, что на этот раз, например, в Москве наблюдать гостью из дальнего космоса можно будет невооружённым глазом. Об этом рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По её словам C/2023 A3 является достаточно яркой кометой, поэтому увидеть её на небе получится без дополнительных приборов. Правда, на данный момент с учётом облачности из столицы ничего разглядеть не получится. Зато уже с 6–7 октября можно начать наблюдение.

«Смотреть нужно на западную часть горизонта после 18:30, и там можно будет заметить немного вытянутое, слабо светящееся небесное тело – это и есть комета с хвостиком. С 12 октября она будет достаточно хорошо видна, поскольку в этот день максимально приблизится к Земле», — отметила собеседница «Москвы 24».