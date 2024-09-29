Учёные встревожены: Что за вторая Луна появилась около Земли и чем это грозит Встревожены не только учёные, но и астролюбители. Событие не из рядовых. Около нашей планеты появился ещё один спутник. Это астероид 2024 PT5 из группы астероидов Арджуна. Что об этом известно? 28 сентября, 21:25 Учёные выяснили, что за новый спутник появился около Земли. Обложка © «Шедеврум»

Что такое группа Арджуна

Астероиды группы Арджуна — это группа малых небесных тел, имеющих околоземную орбиту с низким наклонением и орбитальным периодом, близким к орбитальному периоду Земли. Все орбиты астероидов группы Арджуна имеют низкий эксцентриситет — числовое обозначение, характеризующее форму орбиты. Астероиды названы в честь принца Арджуны — одного из главных героев знаменитого эпоса «Махабхарата». Они принадлежат к вторичному поясу астероидов и вращаются вокруг Солнца на расстоянии 150 миллионов километров. Кроме астероидов, в поясе находятся и кометы.

По сути, группа Арджуна представляет собой скопление летящих в пространстве огромных «булыжников» размерами от 5 до 60 метров. Количество объектов в группе точно неизвестно, ведь они невелики и наблюдение за ними затруднено. Так, проблемный астероид 2024 PT5 открыли совсем недавно — 7 августа 2024 года. Это случилось в Южной Африке благодаря учёным обсерватории ATLAS.

Когда и как Земля обрела вторую Луну

Астероид 2024 PT5 подошёл к Земле 8 августа 2024 года. Минимальное расстояние между ним и нашей планетой составило 570 тысяч километров. То есть он оказался в полтора раза дальше, чем Луна. Скорость астероида составила 3540 км/час. По отношению к скорости Земли это всего 0,2 км/сек. Из-за небольшой скорости и гравитационного воздействия Земли астероид смог «задержаться» около нашей планеты почти на два месяца. Таким образом, у Земли сейчас фактически два спутника.

Новая Луна появилась у Земли ещё 8 августа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / buradaki

Из-за того, что астероид проходит довольно далеко, он не станет вращаться вокруг нашей планеты подобно настоящей Луне, однако гравитация Земли всё же повлияет на него и изменит его орбиту. Захват Землёй астероида 2024 PT5 — увлекательное событие, которое наблюдают все астрономы мира. По сравнению с другими событиями оно краткосрочное и продлится всего несколько недель. 25 ноября 2024 года вторая Луна покинет околоземное пространство. Это произойдёт под влиянием гравитации Земли, а главное, гравитации Солнца. Объект просто уйдёт обратно в космос.

У Земли уже были другие спутники

Собственно, подобные события уже происходили с Землёй в обозримом прошлом. Причём дважды астероиды становились спутниками Земли на долгое время. Это случилось в 2006 году с астероидом RH120 и в 2020 году с астероидом CD3. Они не просто приближались к Земле и сопровождали её полёт в пространстве, но и вращались вокруг планеты, делая по одному и даже по несколько витков.

И дважды дополнительные спутники Земли появлялись у планеты на короткие периоды. Это случалось в 1991 году с астероидом VG и в 2022 году с астероидом NX1. Кстати, большую часть этих событий можно было видеть невооружённым глазом. Астрономы уверяют, что такое событие не редкость — краткосрочные луны возникают у Земли раз в несколько лет.

Траектория полёта астероида 2024 PT5 говорит о том, что он не останется с нами надолго.

Какое влияние окажет астероид 2024 PT5 на Землю

К счастью, апокалипсиса не будет. Большая часть людей так никогда и не узнает, что у планеты на два месяца появилась вторая Луна. Учёный из университета Комплутенсе (Мадрид, Испания) Карлос де ла Фуэнте Маркос так описывает происходящее: «Астероид 2024 PT5 будет захвачен гравитацией Земли в течение примерно двух месяцев. Он не будет следовать по полной орбите вокруг Земли».

Кстати, диаметр астероида 2024 PT5 составляет всего 10 метров. Так что, если бы он даже упал на Землю, чего не произойдёт, то, скорее всего, сгорел бы в атмосфере. О происхождении 2024 PT5 учёные выдвигают разные версии. По одной из них, астероид представляет собой кусок Луны, отколовшийся от неё во время какой-то космической «встречи» нашего спутника с крупным небесным телом.

Можно ли наблюдать вторую Луну

К несчастью для любителей астрономии, объект находится слишком далеко и наблюдать его можно только в мощные телескопы диаметром больше 30 дюймов (76,2 сантиметра). Кроме того, понадобятся специальные детекторы ПЗС или КМОП. Увидеть вторую Луну невооружённым глазом, в бинокль или телескоп диаметром 30 дюймов не удастся. Её блеск составляет всего +23...+22 звёздные величины. К примеру, блеск нашей обычной Луны составляет -13 звёздных величин, а блеск звёзд на ночном небе — от +1 до -1 зв. вел.

Астероид 2024 PT5. Есть ли повод для тревоги

Когда дело касается астероидов, пусть и небольших, повод для тревоги есть всегда. Событие показывает, что космос не застывшее пространство. Космические тела меняют свои орбиты и взаимодействуют. Особую тревогу вызывает тот факт, что астероид 2024 PT5 был открыт буквально за сутки до того, как приблизился к Земле на минимальное расстояние. Да, он невелик, но все ли более крупные объекты в ближайшем космосе мы знаем?

Сегодня астероид изменил свою орбиту при взаимодействии с Землёй, а завтра куда более крупный объект может изменить свою траекторию при взаимодействии с другими ближайшими к нам объектами Солнечной системы. И ладно, если его увидят загодя, а если нет? Интересен и другой факт: широкой общественности об астероиде рассказали только тогда, когда он стал постепенно удаляться от Земли. Расчёты показывают, что наша планета ещё встретится с небесным гостем, причём это произойдёт довольно быстро — в 2025 и 2055 году.

Авторы Майя Новик