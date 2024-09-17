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17 сентября, 16:44

Китайские учёные исследовали необычный грунт с обратной стороны Луны

National Science Revie: Учёные из КНР изучили грунт с обратной стороны Луны

Китайские ученые изучили состав грунта с обратной стороны Луны. Фото © Freepik

Китайские ученые изучили состав грунта с обратной стороны Луны. Фото © Freepik

Китайские учёные изучили состав грунта с обратной стороны Луны, передаёт National Science Review. Выяснилось, что примерно на 40% он состоит из базальта. Также там обнаружили и другие частицы.

«Полученный образец CE-6 содержит разнообразные литические фрагменты, включая местный морской базальт, брекчию, агглютинат, стекло и лейкократ», — указано в научной статье.

Ученые полагают, что результаты исследований помогут лучше изучить структуру Луны. Подчёркивается, что состав нового грунта отличается от предыдущих образцов. В новых результатах исследования повышен уровень плагиоклаза, а содержание оливина, напротив, стало ниже.

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Напомним, что за новыми образцами грунта китайские ученые отправили зонд «Чанъэ-6». Прилунение состоялось 2 июня в бассейне Южный полюс – Эйткен. 25 июня на Землю впервые в истории доставили грунт с обратной стороны Луны.

Полина Никифорова
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