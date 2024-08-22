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22 августа, 18:10

Учёные обнаружили новые сверхтяжёлые частицы антивещества

Nature: Найдена частица из антипротона, антинейтронов и антигиперона

Международная команда физиков из Брукхейвенской национальной лаборатории в США обнаружила самое тяжёлое ядро антиматерии, когда-либо найденное в ускорителях частиц. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Физики нашли признаки антиматерии среди частиц, образовавшихся в результате 6 миллиардов столкновений на релятивистском коллайдере тяжёлых ионов (RHIC). Исследовательская группа назвала новую частицу антигиперводород-4. Она состоит из одного антипротона, двух антинейтронов и одного антигиперона (бариона с странным кварком).

Исследователи надеются, что анализ этой необычной частицы поможет выявить важные различия между материей и антиматерией. Это может пролить свет на вопрос, почему Вселенная состоит преимущественно из материи, несмотря на то что в начале существования она была создана в равных количествах с антиматерией.

«Наши физические знания о материи и антиматерии таковы, что, за исключением наличия противоположных электрических зарядов, антиматерия имеет те же свойства, что и материя — ту же массу, то же время жизни до распада и те же взаимодействия. Почему в нашей Вселенной доминирует материя, все ещё остается вопросом, и мы не знаем полного ответа», — отметил аспирант Института современной физики в Китае Цзюньлинь Ву.

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Ранее Life.ru писал, что учёные из Китая нашли способ извлечения воды из образцов лунного грунта, который был доставлен на Землю зондом «Чанъэ-5» в 2020 году. Специалисты установили, что из всего лишь одного грамма лунного грунта можно получить 51-76 миллиграммов воды. Благодаря этому способу можно будет обеспечивать водой 50 человек в день.

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Shutterstock / FOTODOM / Design Projects

Александра Мышляева
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