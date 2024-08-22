Учёные обнаружили новые сверхтяжёлые частицы антивещества

Международная команда физиков из Брукхейвенской национальной лаборатории в США обнаружила самое тяжёлое ядро антиматерии, когда-либо найденное в ускорителях частиц. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Физики нашли признаки антиматерии среди частиц, образовавшихся в результате 6 миллиардов столкновений на релятивистском коллайдере тяжёлых ионов (RHIC). Исследовательская группа назвала новую частицу антигиперводород-4. Она состоит из одного антипротона, двух антинейтронов и одного антигиперона (бариона с странным кварком).

Исследователи надеются, что анализ этой необычной частицы поможет выявить важные различия между материей и антиматерией. Это может пролить свет на вопрос, почему Вселенная состоит преимущественно из материи, несмотря на то что в начале существования она была создана в равных количествах с антиматерией.

«Наши физические знания о материи и антиматерии таковы, что, за исключением наличия противоположных электрических зарядов, антиматерия имеет те же свойства, что и материя — ту же массу, то же время жизни до распада и те же взаимодействия. Почему в нашей Вселенной доминирует материя, все ещё остается вопросом, и мы не знаем полного ответа», — отметил аспирант Института современной физики в Китае Цзюньлинь Ву.