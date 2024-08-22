Китайские учёные нашли способ извлечь воду из лунного грунта
«Синьхуа»: Учёные из Китая нашли в лунном грунте минерал, содержащий водород
Учёные из Китая нашли способ извлечения воды из образцов лунного грунта, который был доставлен на Землю зондом «Чанъэ-5» в 2020 году. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
«Спустя три года углублённых исследований и многократных проверок исследовательская группа обнаружила, что минералы в лунном грунте содержат большие запасы водорода, поскольку они миллионы лет облучались солнечным ветром», — указано в статье.
По словам учёных, при нагревании водород вступает в химическую реакцию с оксидом железа, который содержится в минералах. В итоге образуется простое вещество железо и много жидкости. В агентстве отметили, что лунный грунт начинает плавиться при подъёме температуры выше 100 градусов Цельсия. В результате реакции образуется вода, которая выделяется в виде пара.
Специалисты установили, что из всего лишь одного грамма лунного грунта можно получить 51-76 миллиграммов воды. Благодаря этому способу можно будет обеспечивать водой 50 человек в день. Кроме того, результаты исследований могут сыграть важную роль в строительстве научной станции на поверхности земного спутника.
А ранее Life.ru писал, что учёные сделали неожиданное открытие после исследования лунного грунта. По словам учёных, Луна обладает атмосферой, но не такой, как у Земли.