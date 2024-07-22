Внеземное метро: На Луне обнаружен загадочный тоннель Исследователи внимательно рассмотрели снимки лунной поверхности, полученные ещё много лет назад, и сделали любопытное открытие. 21 июля, 21:27 На Луне обнаружен тоннель, которому миллиарды лет. Обложка © NASA 360 / YouTube

Этот снимок был сделан в 2010 году с борта зонда Lunar Reconnaissance Orbiter, который вот уже 15 лет летает по окололунной орбите на высотах от 20 до 165 километров. Удивительный объект запечатлён в Море Спокойствия, где, кстати, в 1969 году прилунились астронавты "Аполлона-11" Нил Армстронг и Базз Олдрин. Отверстие имеет ширину примерно 100–115 метров, а по падающей внутрь тени учёные вычислили, что столько же эта яма составляет в глубину.

Ямочный кратер в лунном Море Спокойствия на снимке зонда Lunar Reconnaissance Orbiter. Фото © lroc.asu.edu

Таких "провалов" в Море Спокойствия на самом деле нашли целых три, а в целом на Луне наблюдают около двух сотен ям. По поводу полутора десятков из них есть большое подозрение, что это "обвалившийся потолок" достаточно обширного внутреннего пустого пространства. Эти пустоты, как поняли геологи, образовались в те незапамятные времена, когда Луна ещё была горячей и в ней текла расплавленная магма. Её потоки поднимались из глубин вверх — туда, где породы уже более-менее затвердели и лава "бурила" себе в них тоннели. Потом раскалённая масса следовала дальше, выходила на поверхность, а тоннели пустели. Какие-то остатки магмы в них со временем остывали, а проделанные ими "ходы" так и остались. Их называют лавовыми трубками (лавовыми пещерами).

Как на Луне образовались лавовые пещеры (художественная анимация)

Так вот, недавно планетологи ещё раз просмотрели снимки показанной выше ямы и сопоставили их с данными небольшого спутникового радара. А радар, как известно, посылает радиоволны и фиксирует, как они отражаются от целевого объекта, причём не только от поверхности, но и из глубины. Таким образом можно "просканировать" то, что скрыто от глаз. В данном случае радар показывает, что эта яма действительно является входом в некую пещеру, которая уходит в глубину, то есть она не горизонтальная. Видимо, действительно лава в этом месте когда-то поднялась наверх.

Возможные варианты ширины лавовой пещеры под отверстием в Море Спокойствия. Фото © nature.com

Это первое доказательство существования давно подозреваемых на Луне лавовых трубок, которые очень интересны не только как явление природы, но и как потенциальное укрытие от радиации. А уровень радиации на Луне примерно в пятьсот раз выше, чем на поверхности Земли, которая защищена магнитным полем и атмосферой, богатой водяным паром. Поэтому сейчас идут размышления, как минимизировать облучение для экипажей будущих долговременных экспедиций на Луну. И скрыться под слоем грунта — очень правильное решение. Есть концепции развёртывания на поверхности модулей, "засыпанных" достаточным слоем лунного грунта. А альтернативный вариант предполагает использовать то, что уже создано природой, — эти лавовые пещеры. И это выглядит очень заманчиво, но планетологи предупреждают, что эти тоннели могут оказаться опасными: в любой момент возможны как раз те "обрушения потолка", которые и выдают существование этих пещер.

Авторы Адель Романенкова