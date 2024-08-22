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22 августа, 13:21

Учёные научились предсказывать силу землетрясений по вине человека

В МИСиС научились предсказывать силу и последствия техногенных землетрясений

Исследователи из университета МИСиС нашли способ оценивать максимально возможную магнитуду землетрясений, вызванных людьми на территориях освоения недр и земной поверхности. Результатами своей работы учёные поделились с «Газетой.ru».

До этого сейсмологи могли оценивать только уровень естественных землетрясений. Однако техногенные также опасны как для людей, так и для инфраструктуры. Поэтому не менее важно знать об их силе и последствиях. Теперь учёные нашли подход к решению и этой проблемы.

В процессе работы была найдена связь между магнитудой техногенных землетрясений и накопленной в недрах Земли энергией. Для оценки этой энергии определяется максимальная глубина, на которой может произойти землетрясение. За основу берутся уже зарегистрированные сейсмические события.

В Бурятии произошло землетрясение
В Бурятии произошло землетрясение

«Затем проводятся наблюдения за деформациями земной коры и устанавливается связь между магнитудой землетрясения и размерами очагов. Чем больше энергии в земной коре, тем сильнее может быть реакция на техногенное воздействие», — говорится в материале.

Учёные подчёркивают, что понимание этих процессов имеет решающее значение для горнодобывающей деятельности и эксплуатации ресурсов.

Ранее Life.ru рассказывал о мощном землетрясении, которое произошло на Камчатке 18 августа. После него в регионе ещё несколько недель будут ощущаться афтершоки. Камчатка находится на стыке нескольких тектонических плит, включая Тихоокеанскую плиту, что приводит к постоянным геологическим процессам и сейсмической активности. Землетрясения могут варьироваться по силе и глубине, и хотя многие из них могут быть слабыми и незаметными для людей, иногда происходят и более сильные толчки.

Обложка ©

Freepik

Алёна Зиновьева
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