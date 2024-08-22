Учёные научились предсказывать силу землетрясений по вине человека

Исследователи из университета МИСиС нашли способ оценивать максимально возможную магнитуду землетрясений, вызванных людьми на территориях освоения недр и земной поверхности. Результатами своей работы учёные поделились с «Газетой.ru».

До этого сейсмологи могли оценивать только уровень естественных землетрясений. Однако техногенные также опасны как для людей, так и для инфраструктуры. Поэтому не менее важно знать об их силе и последствиях. Теперь учёные нашли подход к решению и этой проблемы.

В процессе работы была найдена связь между магнитудой техногенных землетрясений и накопленной в недрах Земли энергией. Для оценки этой энергии определяется максимальная глубина, на которой может произойти землетрясение. За основу берутся уже зарегистрированные сейсмические события.

«Затем проводятся наблюдения за деформациями земной коры и устанавливается связь между магнитудой землетрясения и размерами очагов. Чем больше энергии в земной коре, тем сильнее может быть реакция на техногенное воздействие», — говорится в материале.

Учёные подчёркивают, что понимание этих процессов имеет решающее значение для горнодобывающей деятельности и эксплуатации ресурсов.