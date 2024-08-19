Губернатор Камчатки сделал заявление после мощного землетрясения
Глава Камчатки Солодов поручил правительству расселить дома с риском обрушения
Губернатор Камчатки Владимир Солодов. Обложка © Telegram / Солодов. BRIEF
Губернатор Камчатки Владимир Солодов сделал важное объявление для жителей домов с риском обрушения после произошедшего в регионе землетрясения. Как сообщил высокопоставленный чиновник в своём телеграм-канале, по итогам оперативного совещания он поручил краевому правительству расселять такие объекты.
"Поручил срочно расселять те аварийные дома, в которых есть риски обрушения после землетрясения", — заявил Солодов.
Он также рассказал, что новое жильё на Камчатке должно быть достроено уже этой осенью. В настоящее время, по его словам, нужно использовать манёвренный фонд, потому что жизнь и здоровье граждан превыше всего.
Помимо того, глава региона отметил, что продолжаются детальные проверки зданий. Среди них также есть образовательные учреждения.
Напомним, что ранним утром 18 августа на Камчатке зафиксировали мощное землетрясение. В Петропавловске-Камчатском толчки ощущались с интенсивностью до шести баллов. Впоследствии жители региона рассказали, как пережили опаснейший природный катаклизм. Стоит отметить, что там зарегистрировали 15 афтершоков после случившегося.