Губернатор Камчатки сделал заявление после мощного землетрясения

Губернатор Камчатки Владимир Солодов сделал важное объявление для жителей домов с риском обрушения после произошедшего в регионе землетрясения. Как сообщил высокопоставленный чиновник в своём телеграм-канале, по итогам оперативного совещания он поручил краевому правительству расселять такие объекты.

"Поручил срочно расселять те аварийные дома, в которых есть риски обрушения после землетрясения", — заявил Солодов.

Он также рассказал, что новое жильё на Камчатке должно быть достроено уже этой осенью. В настоящее время, по его словам, нужно использовать манёвренный фонд, потому что жизнь и здоровье граждан превыше всего.