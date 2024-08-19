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Регион
19 августа, 04:52

Губернатор Камчатки сделал заявление после мощного землетрясения

Глава Камчатки Солодов поручил правительству расселить дома с риском обрушения

Губернатор Камчатки Владимир Солодов. Обложка © Telegram / Солодов. BRIEF

Губернатор Камчатки Владимир Солодов. Обложка © Telegram / Солодов. BRIEF

Губернатор Камчатки Владимир Солодов сделал важное объявление для жителей домов с риском обрушения после произошедшего в регионе землетрясения. Как сообщил высокопоставленный чиновник в своём телеграм-канале, по итогам оперативного совещания он поручил краевому правительству расселять такие объекты.

"Поручил срочно расселять те аварийные дома, в которых есть риски обрушения после землетрясения", — заявил Солодов.

Он также рассказал, что новое жильё на Камчатке должно быть достроено уже этой осенью. В настоящее время, по его словам, нужно использовать манёвренный фонд, потому что жизнь и здоровье граждан превыше всего.

Помимо того, глава региона отметил, что продолжаются детальные проверки зданий. Среди них также есть образовательные учреждения.

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Напомним, что ранним утром 18 августа на Камчатке зафиксировали мощное землетрясение. В Петропавловске-Камчатском толчки ощущались с интенсивностью до шести баллов. Впоследствии жители региона рассказали, как пережили опаснейший природный катаклизм. Стоит отметить, что там зарегистрировали 15 афтершоков после случившегося.

Алексей Соловьёв
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