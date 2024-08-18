Сейсмологи прогнозируют новое землетрясение силой до 9 баллов на Камчатке

В ближайшие двое суток на Камчатке может произойти очередное землетрясение магнитудой от 6 до 9. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление общего совета Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

"Считаем необходимым информировать о повышенной вероятности сейсмического события, способного вызвать сотрясение 6-9 баллов в Петропавловск-Камчатской городской агломерации на период 18-19 августа 2024 года", — сообщается в документе.