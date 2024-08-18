Сейсмологи прогнозируют новое землетрясение силой до 9 баллов на Камчатке
В ближайшие двое суток на Камчатке может произойти очередное землетрясение магнитудой от 6 до 9. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление общего совета Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).
"Считаем необходимым информировать о повышенной вероятности сейсмического события, способного вызвать сотрясение 6-9 баллов в Петропавловск-Камчатской городской агломерации на период 18-19 августа 2024 года", — сообщается в документе.
Там объяснили, что произошедшее накануне землетрясение магнитудой 7,1 могло быть форшоком — сейсмособытием, после которого идёт ещё более интенсивное. Предположительным очагом нового землетрясения может стать Авачинский залив. В этом случае подземные толчки почувствуют жители Петропавловска-Камчатского, Елизово, Вилючинска и посёлка Усть-Камчатск. В РАН добавили, что на Камчатке накопилась сейсмическая энергия, достаточная для землетрясения магнитудой 8,5-8,7.
Напомним, что накануне на Камчатке зафиксировали мощное землетрясение. В Петропавловске-Камчатском толчки ощущались с интенсивностью до шести баллов. Life.ru публиковал видео первых секунд после начала землетрясения. В этот же день на полуострове произошло сильнейшее извержение вулкана Шивелуч, в связи с чем был введён красный авиационный код.
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